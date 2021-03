Ponsarnau carga contra el calendario de la Euroliga

El entrenador del Valencia Basket, Jaume Ponsarnau, se quejó de que los equipos que juegan este martes en la Euroliga y con los que se juegan acabar la clasificación entre los ocho primeros no lo van a volver a hacer hasta el viernes y que eso les da ventaja.

"Ya veremos qué partido veré. Lo que lamento es que los que van a jugar hoy no van a jugar hasta el viernes y van a tener ventaja y lo voy a ver lamentándome", señaló en una rueda de prensa.

El Real Madrid, el Zenit San Petersburgo y el TD Systems Baskonia, los tres equipos que le preceden en la clasificación, se miden este martes respectivamente al Anadolu Efes, el CSKA de Moscú y al Panathinaikos, y no volverán a jugar hasta el viernes, cuando el Valencia Basket visitará al Alba Berlín tras medirse este miércoles al Olympiacos.

Respecto al equipo griego dijo que "tiene jugadores expertos, campeones, que saben ganar". "Su filosofía es jugar con mucho dinamismo, si pueden a la carrera pero si no, tienen buenos tiradores y especialmente buenos penetradores", apuntó.

"(Vassilis) Spanoulis está jugando mejor, (Sasha) Vezenkov está en su mejor nivel, como Shaquielle McKissic. Es un equipo de alta calidad y exigencia y que está en buena dinámica. Aunque ha perdido el último partido había ganado los anteriores", explicó el técnico que recordó que el equipo heleno "ha ganado más como visitante que en casa".

El entrenador restó importancia al hecho de que su rival y otros no se jueguen nada. "Nadie va a perdonar nada", apuntó. "Hemos mostrado hasta ahora un muy buen nivel competitivo en la Euroliga y en la temporada, sólo hay dos equipos a los que no hemos ganado, el Tenerife y Alba. Ahora se trata de este nivel que nos ha permitido ganar a casi todo el mundo seguir mostrándolo", apuntó.

Ponsarnau dijo que no están en el mejor momento "de salud y de energía" y explicó que el "plan" para ganar los dos partidos seguidos de esta semana, algo que no hacen desde noviembre, pasa por "alargar al equipo sin que afecte a la calidad. Debemos sacar lo máximo de todo el mundo porque entendemos que no hay otros partidos en los que pensar".



Descarte contra el Olympiacos

Por otra parte, Jaume Ponsarnau, confirmó que, salvo problema físico de última hora, el exterior Josep Puerto será el descarte técnico para el partido de este miércoles ante el Olympiacos, en el que será baja Martin Hermannsson por una lesión muscular como en los últimos partidos. "Vamos a mantener el grupo cerrado sin Josep y sin Martin. Es un momento de afianzar el grupo y las sensaciones, tras las victorias y tras las derrotas", explicó en una rueda de prensa.

El técnico subrayó que están "muy satisfechos" con el trabajo de Puerto y que está trabajando "para estar preparado para cuando haga falta".

Ponsarnau dijo que "claramente" están con "mejor salud" que la que tenían antes de afrontar el anterior partido de la Euroliga ante el Bayern de Múnich. "Estamos con algo menos de energía pero con mejor salud", explicó.

El técnico dijo que tras el partido ante el Iberostar Tenerife Joan Sastre tenía "alguna molestias" en la espalda y que también Sam Van Rossom tenía algún problema "pero todo el mundo tiene unas ganas enormes de ayudar".