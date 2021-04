Ponsarnau: "Si no pasamos será una desilusión aunque la temporada sea buena"

Ponsarnau: "Si no pasamos será una desilusión aunque la temporada sea buena" JOSÉ MANUEL LÓPEZ

Ponsarnau: "Si no pasamos será una desilusión aunque la temporada sea buena"

El entrenador del Valencia Basket, Jaume Ponsarnau, señaló que si finalmente no consiguen clasificarse entre los ocho mejores de la Euroliga en esta fase regular que está a punto de acabar será una decepción aunque valoren positivamente su temporada en la competición. "Acabar consiguiendo 18 ó 19 victorias es para estar muy satisfechos, pero si esto no te lleva a la clasificación estaremos desilusionados porque era un reto que va más allá del equipo, el de pertenecer a un club que crece a pasos agigantados. De no conseguirlo habrá desilusión independientemente de que la temporada sea satisfactoria", apuntó en una rueda de prensa.

Las opciones del Valencia pasan por ganar este jueves al TD Systems Baskonia y que bien el Real Madrid o bien el Zenit San Petersburgo pierdan uno de los encuentros que deben disputar.

Antes esta situación, el técnico señaló que el choque ante el equipo vasco es "una final" y que marcará "sin ninguna duda" el trabajo realizado hasta ahora por el equipo, "Yo, personalmente, me dedico a esto con la ilusión de jugar partidos tan importantes como este. En esta Euroliga hemos sido capaces de ganar a todos menos al Barça y Baskonia", recordó.

"Queda un último esfuerzo que es mañana ante un equipo que está jugando muy bien, con mucha energía y que está claramente mejor que nosotros. Un equipo que, con la carga de minutos que lleva, es de admirar el nivel de juego que están demostrando, su pasión y su intención", añadió.

El entrenador catalán señaló que el juego del Baskonia "empieza desde la defensa y desde ahí cogen el ritmo del partido, corriendo mucho, jugando valientes y con juego de tiradores". "Es un equipo que pierde pocos balones, roba muchos y rebotea muy bien. Pese a jugar al limite le pitan pocas faltas y eso ayuda a que el ritmo del partido sea el suyo. Vamos a intentar que el ritmo de partido sea el nuestro y que la energía sea la nuestra", aseguró.

Pero Ponsarnau dijo que muchos de sus jugadores "no están en su mejor momento" y que hay algunos de ellos que están "frustrados" como se ha podido ver en los últimos partidos. "Para jugar un partido con esta presión a algunos jugadores no les coge con el máximo ánimo. Independiente de eso hay que darlo todo. Es clave olvidarnos de las sensaciones individuales de cada uno y dar nuestro cien por cien, que igual contra Baskonia no es suficiente", asumió Ponsarnau, que confirmó que recuperará a Martin Hermannsson.