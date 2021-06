Carrera: "Ser 'drafteada' es un premio, pero no vi ceremonia, debía dormir"

La pívot gallega del Valencia Basket Raquel Carrera se mostró muy orgullosa de haber sido elegida en el 'draft' de la WNBA la pasada madrugada, pero confesó que no vio la ceremonia porque tenía que descansar para el partido que disputó este viernes ante el Durán Maquinaria Ensino.

"Como teníamos un partido muy importante, me tocó descansar y he visto el resultado esta mañana. Cuando me he levantado ya tenía bastantes mensajes en el móvil", explicó la interior.

Carrera señaló que le hacía "ilusión" ser una de las 36 jugadoras elegidas en el 'draft', pero que no esperaba ser escogida como decimoquinta, la mejor posición hasta ahora para una jugadora española.

"Para mí supone una gran emoción, ya me hacía ilusión ser 'drafteada', así que verme tan arriba mucho más", afirmó la anotadora de los dos tiros libres que dieron la Eurocopa al Valencia Basket el pasado domingo en el último segundo del encuentro.

Carrera no fue la única jugadora española seleccionada porque la base Aina Ayuso lo fue en el puesto trigésimo cuarto por Los Ángeles Sparks. "La verdad es que nos conocemos porque hemos coincidido en alguna selección y estamos muy contentas la una por la otra", apuntó Carrera, quien añadió que ha conversado con la jugadora catalana este viernes.

Los derechos de la jugadora gallega en la liga estadounidense serán por tanto para el Atlanta Dream, una franquicia que le había hecho llegar su interés, según reconoció: "Algo me habían comentado, pero estas cosas nunca son seguras porque los equipos van cambiando sobre la marcha en la ceremonia".

Carrera, que tiene 19 años y hace tres jugaba en la Liga Femenina 2, aseguró que esta elección supone "un premio al trabajo y al esfuerzo" que ha hecho tanto en el Valencia Basket esta temporada como en los clubes en los que estuvo anteriormente. Algunos de sus entrenadores en Galicia estuvieron entre los primeros que le felicitaron, según reveló.

La franquicia de Georgia ya ha dicho que en principio no contará con ella este verano y Carrera dijo no saber aún qué hará cuando le toque elegir entre la WNBA y la selección española absoluta, a la que ya se ha sumado este curso.

"De momento no sé qué haré. Ahora estoy centrada en mi club, que es el Valencia, y en la Liga, y luego ya veré. No tengo nada claro, ahora estoy centrada en esto", concluyó.