El futuro de Ponsarnau, los fichajes y la petición de apostar por la cantera

Si hay una prioridad por encima de todas en estos momentos para el Valencia Basket es luchar por la Liga Endesa, para intentar emular el éxito de 2017. Pero a pesar de ello, el director general del club, José Puentes, ha explicado algunas de las ideas de futuro de la entidad, tanto en la decisión sobre la continuidad o no del entrenador como en lo que se refiere a fichajes, renovaciones y apuesta por la cantera.

"Nos jugamos la Liga en estos momentos. Si fracasamos el primero que se tendría que ir soy yo porque no he liderado bien el barco. El entrenador está haciendo un buen trabajo y esta decisión se tomará a final de temporada. Se analizará en frío, no es el resultado y fuera. Nuestro club no funciona así. Los proyectos deben tener paciencia aunque vayan de ganar. No seamos resultadistas, aunque entiendo que hay que ver los resultados a corto plazo también hay que ir mas allá. Queda la Liga Española, recuerdo cómo se silbó a Pedro Martínez tras perder la Eurocup y ganamos la Liga, hay que tener fe en nuestros profesionales. Nos jugamos la Liga y el club quiere pelear hasta el último minutoc", señala Puentes.

Consciente de que puede haber jugadores que puedan salir al no jugar la Euroliga o incluso otros que no quieran fichar por no jugar la máxima competición continental el próximo año, el directivo taronja lanzó un mensaje muy claro en clave de mercado. "Hay que reinventarse cada año. Fracaso sería no gestionar bien los recursos del club, fichar por fichar y que se nos vaya de las manos, hay que gestionar los recursos que tenemos a donde toca. Queremos gente que quiera estar en el Valencia Basket. Hay que dar oportunidades a los chavales para darle sentido a L'Alqueria. Rescatamos a Josep Puerto y al primer equipo. También les digo a los entrenadores que jueguen más los jóvenes, hay que ir mejorando en eso. Hemos hecho apuestas con Pradilla, con Puerto, es un proceso natural".

Donde no quiere cambiar el club taronja es en su filosofía de trabajar con contratos de un año para los entrenadores. "El objetivo no es solo ganar títulos, analizamos otras cuestiones, pero hacer contratos a largo plazo con entrenadores que nos deje atados no es la idea y tampoco nos ha ido mal. El condicionar si tienen dos o tres años de contrato no es la idea. Si cumplen los objetivos, este es un club muy serio y hay gente que sabe que aún viniendo por un año puede tener recorrido si hace bien las cosas. ¿Por qué tenemos que hacer ese tipo de contratos más largos?, Si lo hace todo el mundo, que todo el mundo construya una Alqueria también", señaló haciendo valer la filosofía propia del club..

Además, José Puentes cree que hay que ser cautos a la hora de valorar las opiniones de la afición solo por los comentarios en las redes sociales. "Toda la afición no está en las redes sociales, tenemos censado el tema y hay división de opiniones, aunque es verdad que el equipo ha tenido dos caras en muchas ocasiones. Por la dimensión que tiene el club, no podemos jugar ciertos partidos y hacer el ridículo, pero también estamos también entre los cinco o seis mejores partidos del año. Hemos tenido dos caras y eso nos preocupa. Hay que aprender, el Baskonia desplaza a mucha gente porque ha generado esa cultura desde hace muchos años. Hay que ir generando esa cultura y también hay que saber ir jugando las dos competiciones".

Ahora solo les queda una y quiere llegar al menos a semifinales, aunque el objetivo sea ganar el título. "Nuestra aspiración siempre es estar del cuarto para arriba y hay que estar ahí. Construimos equipos competitivos y hay que pelear para ganar, el fracaso deportivo lo medimos con muchos más factores. En la misma semana hemos vivido que con un segundo metemos dos tiros libres y ganamos o no lo hacemos y perdemos. Por la canasta de Zalgiris nos hemos quedado fuera, también por el del Asvel, el del Baskonia que ganábamos de 20 y perdimos de uno. No estamos considerando que esta temporada sea un fracaso, pero nos ha dolido no conseguir ese objetivo porque se está trabajando muy duro".

Puentes recalca también que hay potencial en la plantilla para jugar un Top-8 de Euroliga y pone en valor el hecho de haber logrado 19 victorias. " En un año donde nos pusimos unos objetivos importantes, como el del Top 8 de la Euroliga y estamos decepcionados, no hemos conseguido el objetivo que nos habíamos marcado. Tenemos una gran plantilla con un gran cuerpo técnico y no se ha logrado. Pero hemos progresado en la Euroliga con 19 victorias, aunque no ha sido un paso suficiente".

También te puede interesar:

- La postura del Valencia Basket sobre las licencias, el futuro de la Euroliga y la Eurocup