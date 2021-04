La postura del Valencia Basket sobre las licencias, el futuro de la Euroliga y la Eurocup

El Valencia Basket se ha quedado a un paso del Top-8 y de lograr el billete para la que habría sido su tercera Euroliga consecutiva, pero en el club saben que deben de tener paciencia para llegar a asentarse entre los grandes de Europa cada año a pesar de que siga vigente un sistema de licencias que volverá a perjudicarles la próxima temporada, en la que se verán obligados a jugar de nuevo la Eurocup.

El director general del club, José Puentes, no duda en asegurar al respecto que "nos entristece y duele ver que otros equipos que están por debajo de la tabla, van a seguir jugando la Euroliga. El año que viene, por méritos deportivos tenemos que seguir jugando la Eurocup y no pasada nada porque mantenemos la ilusión y golpes vamos a recibir. El año pasado con un 56% de victorias habríamos estado sextos o séptimos. Hemos jugado la Euroliga más potente de la historia y parece que cuando Zenit y Panathinaikos jugaron, se quemó la falla y estamos todos tristes, pero no es así. Ahora nos jugamos la Liga, el mayor éxito de la historia de este club, en el que rompimos hegemonías".

A ello añade Puentes que "nos hemos dado un golpe y estamos decepcionados, pero esto no es un fracaso en absoluto. Estamos construyendo un proyecto diferencial, en lugar de estar enfrentados a la Euroliga tenemos que estar viendo posibilidades y opciones. Somos el único proyecto que trabaja con todas las instituciones, con la Euroloiga trayendo torneos a Valencia, el Adidas Next Generation€ Con la ACB, ni qué decir lo que hemos hecho porque significa baloncesto y trajimos la Fase Final de la ACB, con la Minicopa. Y también trabajamos con la FIBA, para traer a selecciones a jugar y entrenar, y con la Federación Española y Valenciana y en el ámbito de la formación y otras líneas. No solo nos fijamos en las victorias o derrotas, hay algo más detrás. Eso nos dará por méritos deportivos y por trabajo e impulso estar donde tengamos que estar. Aceptamos las condiciones de ascensos y descensos, la Euroliga nunca nos engañó y anunció el aumento de mercados con dinero y patrocinios y eso se llamaba Francia y Alemania, La Euroliga nunca ha dicho que no nos la vaya a dar, pero tampoco que nos la va a dar. Nosotros tenemos que seguir trabajando en nuestro proyecto, con L'Alqueria, el Femenino, el Casal España Arena de València".

Sobre la posibilidad de que se pueda reabrir el debate de la Euroliga en el contexto del fuerte rechazo que ha generado la Superliga de fútbol, Puentes recalca que "la Euroliga hoy lleva 20 años y nadie se la ha cargado a pesar de encontrarse muchas espinas. Nosotros hemos estado posicionados, pero hemos aprendido que tras 20 años es mejor construir todos juntos y darle vueltas para ver cómo podemos entrar. Tuvimos algo que ver con esos ascensos y descensos. Hoy la Euroliga no es como este proyecto de fútbol como empresa, no como sistema de competición. No agachamos la cabeza y nos hacemos pequeños. Somos un club grande y queremos estar con los grandes. Queremos ser un club de Euroliga y lucharemos en todos los ámbitos".

De momento, el director general del club destaca la importancia de la experiencia acumulada en la máxima competición continental. "Los primeros equipos van de ganar, pero también necesitan paciencia. Hemos participado por sexta vez en la Euroliga, la primera vez en la historia dos años seguidos y eso es un aprendizaje brutal. Esto ha sido un Gran Hermano de viajar, entrenar y jugar y eso pesa mentalmente tanto para nosotros como para el resto. Las pretemporadas de los equipos de Euroliga son más cortas.

De las relaciones con las representantes de la Euroliga, José Puentes destaca que "tengo mucho contacto y muy frecuente con Jordi Bertomeu, Chechu también con la dirección de competición, Enric, Merche, Esteban... con los representantes ee sus distintas parcelas Nos duele esta situación desde la empatía, anunciaron ascensos y descensos desde los mercados. La Euroliga abrió esa puerta y la hemos perdido en la cancha. La Euroliga mira el proyecto del Valencia Basket porque es diferencial y nos considera. A todos nos gustaría tener una licencia, pero hay que seguir construyendo el proyecto. Somos un club activo y generamos muchas oportunidades".

El Valencia Basket ya sabe que ahora el toca volver a jugar una Eurocup que ya ha ganado en cuatro ocasiones y que será el único camino para volver a la Euroliga un año después en caso de ser campeón o incluso finalistas si los clubes que ascienden desde la Eurocup este año no llegan al Top-8. Y además lo hará seguro con una licencia de tres años en la segunda competición europea. "Ellos están visualizando futuro porque trabajan a dos o tres años vista, ahora han dado un paso más con la Eurocup para garantizar a los clubes una estabilidad a nivel de patrocinios y más. Queremos volver a la Euroliga y ganarla, pero ahora nos jugamos la Liga española".

Sí admite Puentes que deberá ajustar un poco el presupuesto al no jugar la máxima competición europea. "En la Euroliga, por quedar novenos, ingresamos 900.000 euros, esto es el baloncesto. Al jugar Eurocup habrá que hacer algún ajuste, pero el núcleo fuerte de la plantilla existe. Los jugadores con control de salida los tenemos controlados y podemos ejercer sus derechos en España, no en Europa, pero el grueso del equipo tiene contrato. El presupuesto se ajustará como toca, pero ese ejercicio no lo hemos hecho aún porque nos estamos jugando la Liga española y es complicado".