Rebecca Allen volverá a la WNBA con el New York Liberty

Casi dos semanas después de que Raquel Carrera fuera elegida con el número 15 en el Draft de la WNBA, otra compañera suya del Valencia Basket como Rebecca Allen ha confirmado su presencia en la liga estadounidense este verano.

La australiana, una de las mejores jugadoras taronja de la temporada, volverá a jugar en New York Liberty, tal y como han confirmado este martes la propia franquicia estadounidense y la jugadora a través de sus redes sociales, en las que escribió "muy feliz de estar de regreso".

Una circunstancia que no será nueva para ella a pesar de no haber jugado el año pasado y que no le impedirá volver a Europa acabada la temporada de la WNBA, aunque solo firmó un año de contrato con el Valencia Basket y aún no se han entablado negociaciones para su renovación.

La buena temporada taronja con un título y tres finales de momento, y su buena adaptación al equipo y a la ciudad, con un posible billete para la próxima Euroliga en el horizonte, juegan a favor del Valencia Basket a la hora de luchar con ofertas que pudieran ser superiores, pero de momento en el club hay tranquilidad y están centrados únicamente en la final de la Liga Femenina Endesa que empieza este jueves contra el Perfumerías Avenida.

La australiana, por su parte, quiso dar también un consejo a su compañera Raquel Carrera de cara a su futura participación en la WNBA, aunque no sea este mismo verano. "Le diría que absorba todo el conocimiento de entrenadores y compañeras, tanto en la WNBA como en la liga española. Es lo mejor para compaginar ambas competiciones".