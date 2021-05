Liga y doblete taronja a solo cuarenta minutos

La Fonteta se prepara para vivir un día histórico. El título de la Liga Femenina Endesa está a tiro y con él, la posibilidad de cerrar la temporada con un espectacular doblete tras haber ganado semanas atrás la Eurocup Women. Este Día de la Madre debe de quedar grabado en la memoria de toda la afición taronja, pero para ello, antes hay que ganar a un rival que es el subcampeón de la Euroliga y ante el que han tenido que jugar tres prórrogas en otros tantos partidos esta temporada.

El Perfumerías Avenida, además, llega con ganas de revancha y con la necesidad de forzar un tercer partido para jugarse el título en Salamanca el próximo jueves, después de haber dejado escapar la Copa de la Reina en València y la final de la Euroliga contra el Ekaterinburgo.

En juego está, además, un billete para la Euroliga de la próxima temporada, ya que aunque hay gestiones para que España tenga una tercera plaza en la máxima competición europea, de momento solo el campeón de Liga se sumaría al Spar Girona, clasificado como campeón de la Copa de la Reina.

Laura Gil, baja en Salamanca al resentirse de su última lesión, vuelve a ser la única jugadora que es duda para Rubén Burgos, quien deja claro que no arriesgará con ella si no está recuperada. «Con Laura Gil seguiremos con la línea que llevamos últimamente de protegerla, de no correr ningún riesgo de esa pequeña lesión que tiene y ha arrastrado y de la que no acaba de encontrarse al cien por cien y si está en disposición de ayudar al equipo contaremos con ella siempre sin poner en riesgo su salud».

El técnico, además, tiene claro que «lo normal sería que fuera un partido ajustado, ambos equipos cada vez nos conocemos un poquito mejor. Seguro que hay alguna sorpresa táctica o algo que hayamos usado en partidos anteriores lo revisaremos para analizar y veremos también el estado físico en el que las jugadoras de ambos lados llegan. Todas están cansadas, tocadas, con sobrecargas, con pequeñas lesiones y tanto el factor físico como el mental, cuando hay tanto desgaste, van a ser factores importantes».

El técnico añade que «somos conscientes de que dimos un paso importante pero igual de difícil o un poquito más, va a ser ahora reafirmarlo en casa y frente a nuestro público. Nos enfrentamos a un gran equipo que ha demostrado mucha hambre y mucho deseo toda la temporada y así lo va a hacer. Tendremos que hacerlo un poquito mejor si cabe para conseguir ese objetivo».

Aunque el Perfumerías Avenida tiene más experiencia y palmarés, en el Valencia Basket también hay tres jugadoras que saben lo que es ganar la Liga Femenina Endesa: María Pina, Queralt Casas y Laura Gil. El resto tienen en los 40 minutos de este domingo una motivación extra para darlo todo y poder celebrar el segundo título de la temporada y el primero nacional en la historia del club.

El Perfumerías Avenida, además, ha dejado de ser la bestia negra taronja, ya que aunque el balance global en los precedentes es muy favorable a las de Roberto Íñiguez, esta temporada las de Rubén Burgos le han ganado en dos de los tres partidos. Ahora falta el más importante para ser campeonas.