Rubén Burgos: "Seguro que hay alguna sorpresa táctica"

Edu Candel / FEB

Rubén Burgos, en el primer partido de la final de la Liga Femenina en Salamanca Edu Candel / FEB

Rubén Burgos tiene claro que para ganar el título de Liga Femenina Endesa habrá que sufrir dado el potencial del Perfumerías Avenida, con el que han jugado tres prórrogas en otros tantos partidos esta temporada.

El técnico aclaraba que "nosotras lo que tenemos que hacer es seguir trabajando en la línea que venimos las últimas semanas, donde cada partido ha sido prácticamente una final y trascendental. Somos conscientes de que dimos un paso importante pero que igual de difícil, sino un poquito más, va a ser ahora reafirmarlo en casa y frente a nuestro público. Nos enfrentamos a un gran equipo que ha demostrado mucha hambre y mucho deseo toda la temporada y así lo va a hacer. Tendremos que hacerlo un poquito mejor si cabe para conseguir ese objetivo".

Sobre el posible guion del partido, teniendo en cuenta que los tres anteriores contra este rival fueran a prórroga, Burgos comenta que "lo normal sería que fuera un partido ajustado donde ambos equipos cada vez nos conocemos un poquito mejor. Seguro que hay alguna sorpresa táctica o algo que hayamos usado en partidos anteriores lo revisaremos para analizar y veremos también el estado físico en el que las jugadoras de ambos lados llegan. Todas están cansadas, tocadas, con sobrecargas, con pequeñas lesiones y tanto el factor físico y mental cuando hay tanto desgaste va a ser un factor importante".

El entrenador explica su idea sobre la posibilidad de 'forzar' a Laura Gil, quien no participó en el último encuentro: "Con Laura Gil seguiremos con la línea que llevamos últimamente de protegerla, de no correr ningún riesgo de esa pequeña lesión que tiene y ha arrastrado y de la que no acaba de encontrarse al cien por cien y si está en disposición de ayudar al equipo contaremos con ella siempre sin poner en riesgo la salud de la jugadora. El resto, con los tratamientos y los cuidados extremos que los servicios médicos vinieron realizando desde el minuto uno después del partido, e intentar que lleguen en el mejor porcentaje posible al que puedan estar ahora mismo".

La Fonteta tendrá 1.500 personas empujando y Burgos admite la importancia de la afición: "Nos apetece jugar en casa, lo notamos muchísimo en el segundo partido de semis contra el Girona. Desde el calentamiento el público se hizo notar y las sensaciones fueron buenas. Eso ayuda a que las jugadoras se sientan arropadas y con un poco más de energía y para estos partidos siempre es clave".

