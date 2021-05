La Liga espera en Salamanca

A cuarenta minutos del título. Esta es la situación en la que se encuentran ahora mismo el Valencia Basket y el Perfumerías Avenida€ siempre que no haya prórroga de por medio. Algo que, hablando de estos dos rivales en el presente curso, es lo más habitual. No en vano, esta temporada tres de los cuatro enfrentamientos entre ambos han tenido que decidirse en el tiempo extra. Los dos de la fase regular y el primero de esta serie final de la Liga Femenina Endesa. Así de igualadas están las cosas entre el campeón de la Eurocup Women y el subcampeón de la Euroliga Femenina, circunstancia que se ha traducido en una final espectacular.

«Por la marcha del año y por lo que estamos viendo en estos playoffs somos conscientes de que ambos seríamos merecedores del título», admitía Rubén Burgos. «Esta siendo una fiesta del baloncesto, son auténticos partidazos», corroboraba Laura Gil a SUPER. Precisamente la pívot murciana continúa siendo la gran incógnita de cara a este partido debido a una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha que ya le hizo perderse la Final Four de la Eurocup Women y, cuya recaída, le ha privado también de participar en los dos primeros encuentros de la final.

En este sentido, y aunque parece poco probable su participación, su técnico no arroja todavía la toalla. «Los servicios médicos nos comunican que sigue en buena línea su evolución. Vamos a ver si llega a tiempo para el partido y en qué momento llega. No creo que sea sencillo pero tampoco lo veo excesivamente complicado», explicó Burgos. La jugadora, por su parte, indicó que está «trabajando día a día, dándolo todo, para poder volver cuanto antes» aunque sin la certeza de sí podrá ayudar al equipo en este último partido.

Sea como sea, la posible baja de Gil no es el único problema en las filas taronja. Y es que son varias las jugadoras que se encuentran entre algodones en este tramo final de la competición. Es el caso, por ejemplo, de Rebecca Allen, de la que se antoja vital recuperar su mejor versión para aumentar las opciones de victoria. Como también lo será ajustar la defensa sobre los puntos fuertes del Perfumerías Avenida. «Nos obsesiona y nos preocupa no encajar puntos fáciles. Tenemos que sacar el partido desde nuestra defensa, ahí construimos nuestra identidad y nuestra fortaleza. Estamos ajustando detalles para que ellas no anoten con facilidad. Especialmente en la pintura», destacó el preparador del Valencia Basket, donde será fundamental controlar el rebote.

En el último partido el mayor daño, sin embargo, llegó desde perímetro con Tiffany Hayes -12 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias y 21 de valoración-, Silvia Domínguez -12 puntos, 5 asistencias y 17 de valoración- y Katie Lou Samuelson, decisiva en el tramo final y que terminó con 18 puntos, 5 rebotes y 11 de valoración. En la pintura, por contra, las valencianas supieron frenar bien a Nikolina Milic, siendo la jugadora más resolutiva Emese Hof con 8 puntos, 6 rebotes y 16 de valoración. Todo parece indicar que la única ausencia será la de Marica Gajic, que sufrió en enero una musculotendinosa en el tríceps sural de la pierna izquierda de grado II-III y todavía no ha vuelto a las pistas.



Precedentes



Hasta esta temporada el Valencia Basket no había conseguido ganar al Perfumerías en sus dos primeras temporadas en la LF Endesa. Esta temporada, el conjunto taronja no solo se ha estrenado ante este rival, sino que marcha 2-2. El balance global es de 8-2, siendo las victorias de las charras 5 en liga regular y 3 en playoffs. Esta temporada, el Perfumerías Avenida se llevó el primer partido de liga regular en Salamanca, mientras que el Valencia Basket se llevó los dos siguientes, en liga regular en La Fonteta y en el primer partido de la final en el Würzburg. Las salmantinas se llevaron, por contra, el segundo de esta serie final disputado en València.



Amigos y rivales

La de esta tarde será la última batalla del curso entre dos equipos que están mostrando un nivel de juego espectacular, pero también el último gran duelo en los banquillos entre dos buenos amigos, Rubén Burgos y Roberto Íñiguez. Una relación que comenzó en La Fonteta hace años, y se estrechó a lo largo de la temporada 2010/11 en el equipo EBA del Valencia Basket. El vitoriano cumplía por aquel entonces su séptima campaña al frente del equipo, y el de Ribarroja se preparaba para ser entrenador como técnico ayudante bajo su tutela.