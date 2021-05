Visita a la pista más complicada para el Valencia Basket

El Valencia Basket regresará a la competición después de diez días sin jugar para visitar la pista del Herbalife Gran Canaria el miércoles 19 a las 21:15 horas en un encuentro que supondrá la última salida del equipo taronja en la fase regular de la Liga Endesa. Los resultados de los dos partidos que le quedan a los hombres de Jaume Ponsarnau se han convertido en decisivos en la lucha por tratar de alcanzar la cuarta plaza (y por consiguiente, el factor cancha a favor en los cuartos de final), ya que el equipo taronja depende de sí mismo y ocupará esa cuarta posición si gana en la cancha del equipo amarillo y el sábado en la Fonteta ante el Urbas Fuenlabrada.

No lo pondrá nada fácil un rival que está peleando a brazo partido con MoraBanc Andorra, Unicaja y Baxi Manresa para conseguir la última plaza de Playoff que queda disponible. Y además lo hará visitando la pista en la que hace más tiempo que no gana en Liga Endesa, un Gran Canaria Arena en el que ha caído en sus últimas cuatro visitas y donde no saca la victoria desde 2016.



Buenas dinámicas recientes para luchar por objetivos diferentes

El encuentro de la noche del miércoles pone frente a frente a dos equipos en una buena dinámica de resultados que están luchando en estas dos jornadas finales por diferentes objetivos. El Herbalife Gran Canaria ha mejorado su rendimiento en los dos últimos meses de competición para alcanzar las semifinales de la 7DAYS EuroCup, donde fue eliminado por el posteriormente campeón AS Monaco, y haber ganado siete de sus últimos diez partidos de la Liga Endesa. Eso le ha permitido engancharse de lleno a la lucha por el Playoff remontando a partir del balance de 2-10 que tenía al principio de diciembre. Actualmente ocupa la décima posición de la Liga Endesa con un 16-18 en su casillero, empatado con MoraBanc Andorra y Unicaja. Y aunque no depende de sí mismo, estará en el Playoff si gana los dos partidos y pierden al menos uno MoraBanc Andorra y Unicaja.

El Valencia Basket, por su parte, ha encadenado seis victorias consecutivas para recuperar todo el terreno que tenía perdido con el TD Systems Baskonia, rebasar a los vitorianos en la clasificación y tener opciones de luchar hasta el final con el conjunto gasteiztarra y el Hereda San Pablo Burgos por la cuarta plaza. El equipo taronja depende de sí mismo para obtener el factor cancha a favor en los cuartos de final del Playoff y será cuarto si gana sus dos encuentros o también si pierde uno y el TD Systems Baskonia no gana los dos. En caso de perder sus dos choques, el Valencia Basket solo sería cuarto si también cae en ambos el TD Systems Baskonia y a su vez el Hereda San Pablo Burgos cede al menos un encuentro.



Buscando romper la mala racha en Las Palmas

Al Valencia Basket no se le ha dado bien la pista del Herbalife Gran Canaria en las últimas temporadas, donde ha caído en sus cuatro últimas visitas. La última victoria del Valencia Basket en un partido de Liga Regular llegó en la jornada 3 de la temporada 2016-17, cuando se impuso por 75-84 en un partido disputado el 9 de octubre de 2016 y en el que San Emeterio y Sikma, con 14 puntos cada uno, fueron los mejores del equipo taronja. Desde ese triunfo han pasado 1.681 días.

Y teniendo en cuenta que esta temporada el equipo taronja ha roto su particular mala racha en las pistas del Real Madrid y del Club Joventut de Badalona, esos más de 4 años y 7 meses sin sacar el triunfo en Las Palmas convierten al Gran Canaria Arena en la pista de los actuales participantes en la competición en la que hace más tiempo que Valencia Basket no gana un partido de Liga Endesa. Aunque curiosamente en ese escenario levantaba después de esa fecha la Supercopa Endesa 2017, imponiéndose en la final al equipo amarillo por 63-69.

Tras ese triunfo de 2016, el equipo taronja perdió tanto en Liga Regular (87-78) con en el segundo partido de cuartos de final del Playoff de la Liga Endesa (97-70) en la temporada 2017-18. Después se llevó un severo correctivo en la campaña 2018-19 al caer por 111-92. Y la pasada temporada, en el último partido antes del parón de la competición, Valencia Basket cayó por un resultado de 87-77 con 23 puntos de Shurna y 15-11 de Matt Costello para dejar sin efecto los 19 puntos de Doornekamp.

El partido del domingo será la 30ª visita del Valencia Basket a la pista del Herbalife Gran Canaria. Y aunque el balance hasta el momento es positivo para el equipo taronja, con 16 victorias del equipo taronja y 13 del equipo local, las cosas se han equilibrado bastante en los últimos años, con cinco triunfos del Herbalife Gran Canaria en las últimas siete visitas del equipo taronja.

