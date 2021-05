Jaume Ponsarnau: "Me gustaría seguir aquí toda mi carrera, pero..."

Sincero, amable y cercano. Así es Jaume Ponsarnau, un entrenador que si su profesión no estuviera tan supeditada a los resultados encajaría con el perfil ideal para dirigir al Valencia Basket durante muchas y muchas temporadas. De esa cuestión hablamos evidentemente con él en una extensa entrevista, aunque ya al final, porque lo más importante ahora es el equipo y unos playoffs en los que hay mucho en juego. Para todos.

¿Cómo ve al equipo antes de comenzar los playoffs?

La sensación es que hemos recuperado energías de todo el año, pero hemos perdido ritmo competitivo y esa es una incógnita que tenemos. Es un equipo con muchos jugadores que están acostumbrados a jugar dos partidos a la semana, acostumbrarse a estos entrenamientos durante la semana a muchos les ha costado un poco. Pero son inteligentes, se conocen muy bien y saben como ir encontrando la puesta a punto de su juego y capacidades. Y a nosotros nos ha permitido también reconducir cosas a nivel de juego para llegar de la mejor manera a los playoffs. Hemos intentado competir lo mejor posible en estos partidos finales de la ACB pero intentando construir una mejora de capacidad competitiva de cara a los playoffs.

Lo que está claro es que, tras lograr la cuarta plaza, el equipo no se ha dejado ir pese al 'golpe' de la Euroliga...

Siempre se ha de entender que los finales de temporada son extraños para todos los equipos. Y eso puede provocar cambios en la clasificación, como así ha sido. Lo que hemos intentado es seguir serios, trabajando y mejorando porque el objetivo de llegar bien a los playoffs era importante, pero la mismo tiempo dar una buena imagen competitiva en todos estos partidos porque debíamos aspirar a lo máximo. Al final el factor campo era una posibilidad y debíamos intentar conseguirla. Algunos de estos partidos he tenido la sensación, eso sí, que a momentos no hemos creído importante dar el cien por cien. Y es el 'pero' que pongo, pero es que eso lo hace todo el mundo. Somos el Valencia Basket y nos gustaría no hacerlo, pero nos ha costado convencer a todos de que había que dar el cien por cien.

¿Influyó mucho el quedarse fuera del Top-8?

En los primeros entrenamientos y partidos tras quedarnos fuera de la Euroliga había que superar el duelo, teníamos la sensación de haber hecho una buena Euroliga pero de que no había sido suficiente, y como no había sido suficiente todo el mundo buscaba lo que se había podido hacer un poco mejor. Todos debían pasar su duelo y superarlo.

¿Le costó mucho recuperar al equipo anímicamente, e incluso recuperarse usted mismo?

Lo que hiciese yo para recuperarme, soy el máximo responsable, no podía afectar al equipo. Tuvimos que hacer nuestras cosas para convencer al grupo de la importancia de volver a una línea de trabajo mucho más consistente, sólida, había cosas que teníamos que trabajar, recuperar y mejorar. Nos costó porque la ilusión por clasificarnos era enorme, y luego la decepción fue grande porque faltó muy poco.

¿Ayudaron las palabras de José Puentes sobre que debían ir a por todas en la Liga?

Fueran o no por las palabras de Puentes, esto está dentro de la mentalidad de estos jugadores. Puentes lo que hizo, acertadamente, fue identificar esto no sólo a nivel interno, sino también a nivel externo. Y estamos en ello, luchamos por estar entre los ocho mejores de Europa y acabamos novenos, y vamos a luchar por ser el mejor equipo en la Liga.

Por cierto, ¿ha echado de menos algún fichaje en estos años con la temporada ya iniciada que les ayudase?

En algún momento algún fichaje nos hubiera podido ayudar, pero la decisión en común que se tomó es porque, y está demostrado en estos tres años, que confiar en el bloque, estirar de los jugadores de L'Alqueria para que ayuden en el trabajo, incluso algunos con minutos en la pista, nos ha permitido reafirmar la esencia y la consistencia del equipo para acabar las temporadas con un muy buen nivel competitivo. Y si bien, aunque mi opinión en algún momento concreto es que hubiera sido conveniente fichar, la decisión ha sido no fichar. Y ni mucho menos nos hemos de sentir insatisfechos por esto porque realmente las cosas han ido bien.

Viendo los precedentes ante el Baskonia, ¿el factor cancha puede ser diferencial?

Creo que hemos competido bastante bien en Vitoria este año, pero nos ha faltado algo. Sobre todo en el último partido allí en la Euroliga, fue el partido en el que más estrepitosamente fallamos en mantener la consistencia mental. Tenemos la espina clavada de hacer un partido sólido allí y, queremos ganar en Vitoria y nos prepararemos para ganar allí. No obstante, está claro que empezar en casa nos da un punto de estabilidad, de saber donde estamos, de nuestras canastas, pelotas, y a ver si eso nos ayuda.

¿Y además con público?

Es muy importante. El que no sean más de 1.500 personas hace que La Fonteta no sea La Fonteta que todos tenemos ganas de volver a vivir, pero nos hace mucha ilusión jugar con 1.500 aficionados. Creo sinceramente que hay jugadores a los que les ayudará.

Tras no poder cumplir con el objetivo en la Euroliga, ¿hay una presión extra ahora?

Toda la temporada hemos tenido mucha presión ya que apareció un objetivo por clamor general que era terminar entre los ocho primeros de la Euroliga. Y en muchos momentos no hemos tenido en cuenta el nivel real que tiene no sólo la Euroliga, sino esta Euroliga, que ha sido muy especial. Una Euroliga en la que hemos perdido cinco partidos menos que el mejor equipo. Es una brutalidad. Y que ganas un mes y eres sexto. Pese a eso la presión y la exigencia por clasificarnos nos ha acostumbrado a vivir con esta realidad, y afrontamos los playoffs conscientes de esta presión.

Por otra parte, además, se miden a un rival que, de los ocho equipos, es el que resulta más difícil de analizar por todo lo sucedido...

Es una sensación que como entrenador me incomoda, el no saber contra qué Baskonia jugaremos. Después de su último partido de Euroliga sólo ha ganado dos partidos, y contra los dos equipos que han descendido en Liga Endesa. Aún así, sabemos de qué va la historia, encontrarán su vena competitiva, afinarán y será un rival de alto nivel. Con algunas incertidumbres a nivel de roles, que es posible que cambien, también cosas tácticas, pero encontraremos un Baskonia que buscará de la energía su valor más importante y que le ha permitido hacer una muy buena Euroliga.

Hablaba antes de presión extra, también para usted. ¿Es consciente de que se juega la renovación?

Esta es una idiosincrasia totalmente asumida en este club. Esté o no de acuerdo es muy relativa mi opinión, lo que está claro es que probablemente yo he sido el entrenador de este club durante tres años porque lo he asumido y lo he entendido. He aceptado esta realidad. Yo me he sacado del focus de pensar lo que me juego o lo que no, creo que todos nos jugamos muchas cosas y que lo que queremos hacer es una muy buena Liga ACB y veremos dónde nos llevará. Al club a tomar su decisión y evidentemente a mí a valorar si creo que continúo siendo la persona adecuada para estar delante de este proyecto.

¿Uno se acostumbra a esto?

Mentiría si dijese te acostumbras a esto al cien por cien, pero bueno, lo tienes asumido. Y lo tienes tan asumido que incluso a veces puedes disimular que estas acostumbrado. Esta es la realidad. No habéis visto ni veréis lamentos por mi parte, es lo que hay, lo he asumido siempre con naturalidad y creo que eso me ha ayudado. Y no sólo a nivel profesional, sino para hacer el mejor trabajo posible en la pista.

Tampoco le queda otra...

Exacto. Al final cuando tu focus está tan centrado en que esto es el resultado de si me renuevan o no lo que hace es perder la esencia de lo realmente importante que es tener el focus en el trabajo, en cómo hacer las cosas bien. .

¿Le gustaría continuar?

Me gustaría seguir aquí, me gustaría ser el entrenador del Valencia Basket toda mi carrera profesional pero€ Este es un club en el que puedes trabajar con unas condiciones impresionantes, que va creciendo, de máxima ambición, en el que trabajas con muy buenos jugadores y en el que te sientes impregnado de todo lo que hay alrededor, de los valores que desprende. Tenemos una sección como la del baloncesto femenino que es de lo mejor que hay en Europa, es de los proyectos más importantes que hay, ¿como no vas a querer ser el entrenador?, pero también debes ser responsable. Por eso en su momento valoraremos juntos, ellos y yo, si soy el entrenador adecuado para un nuevo proyecto, porque será un nuevo proyecto. Esta filosofía, eso sí, lo que de alguna manera fuerza es que cada año sea un proyecto nuevo.

