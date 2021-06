Salvadores: "El proyecto del Valencia Basket es de los mejores de Europa"

La incorporación del Valencia Basket para la próxima temporada Ángela Salvadores ya está en la Ciudad del Turia. La jugadora nacional está aprovechando las vacaciones de verano para empezar a prepararse en L'Alqueria del Basket y habla sobre su llegada al club taronja.

No es la primera vez que viene a la casa del baloncesto europeo de formación para entrenar: "Me encanta venir aquí porque tenemos todas las facilidades, el gimnasio, muchas horas disponibles€ Yo vengo aquí con gente de mi confianza, un entrenador y un amigo que nos ayuda, y estoy muy contenta. La otra vez que vine no era parte del club y se sentía un poco diferente. Ahora esta va a ser mi casa".



Una vez cerrada la plantilla del conjunto que dirige Rubén Burgos, la exterior valora que "se vio ya el año pasado que llegaron a todas las finales de todas las competiciones que jugaron y ganaron la EuroCup. Hay margen de mejora porque de jugar la final a ganarla hay un paso y eso es lo que intentaremos conseguir. Seguir creciendo, conseguir títulos y estar arriba siempre. Creo que mantener la plantilla del año pasado es muy importante porque tuvieron muchos éxitos y se les veía con mucha química".

La jugadora ya se ha cruzado unas primeras palabras con algunas de sus nuevas compañeras: "He hablado con bastantes de ellas. La primera fue Laura Gil que es la que ya conocía por haber compartido una temporada con ella en Salamanca. Fue la primera que me escribió. Con el resto con algunas también he hablado y con las que no en pretemporada nos conoceremos. Me han dado la bienvenida y esperamos hacer grandes cosas este año".

Una de las cosas que más valora Salvadores es la apuesta del Valencia Basket por jugadoras españolas. Especialmente para las que, como ella, tuvieron que marcharse a jugar al extranjero y han tenido en el club taronja la oportunidad ideal para volver. "Jugar en casa es muy diferente a ir fuera y sobre todo tener muchas compañeras españolas que te puedes entender mejor. Yo a lo mejor soy un poco más joven que Queralt, Laura o Cris, que llevan jugando juntas muchísimos años y se nota en la pista después. Eso se nota en la pista. España tiene muy buenas jugadoras y eso hay que potenciarlo. Se ve en la selección que siempre ganan medallas y están arriba. Me gusta mucho esta filosofía y estoy encantada", confesaba la exterior.

La española tiene claro por qué ha elegido el club taronja: "El proyecto del Valencia Basket es de los mejores de Europa. No solo en España sino a nivel europeo. También a nivel de instalaciones, facilidades para las jugadoras, calidad de vida€ y sobre todo porque es muy competitivo. Muchísima gente involucrada, mucha afición -que eso también es muy importante-. A todas las jugadoras nos gusta jugar en un pabellón grande que esté lleno y yo sé que aquí eso pasa y espero que pase la siguiente temporada. Eso a mí me gusta. Apuestan por jugadoras españolas, el trato es inmejorable€"

Con la oportunidad de participar en la máxima competición europea la próxima campaña, Salvadores opinaba que el objetivo es "clasificarnos para la Euroliga ganando esa previa. Seguro que es duro porque la Euroliga es la mejor competición de Europa y todos los equipos quieren jugarla. Primero clasificarnos y una vez consigamos eso ya veremos en qué punto estamos. Competir al máximo nivel, intentar ganar cada partido que juguemos y hacer que la gente disfrute con nosotras".