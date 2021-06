Jaume Ponsarnau: "Algo ha faltado y aprenderemos de esta... quien esté"

La derrota del Valencia Basket en Madrid puso fin a la temporada taronja y al sueño de la Liga, pero también al futuro de algunos de los integrantes de la primera plantilla a la espera de conocer también la decisión del club sobre el futuro del entrenador.

El propio Jaume Ponsarnau, en declaraciones a Movistar a la conclusión del partido, destacó que "ha faltado saber jugar mejor contra su dureza y que nos cogieran algún rebote menos. Algo ha faltado y aprenderemos de esta... quien esté". Una declaración que deja claro que no tiene muy clara su continuidad en el Valencia Basket.

Eso sí, ya en rueda de prensa, matizó después que "no sé si ha sido mi ultimo partido. Nos reuniremos con el club y hablaremos sobre qué es lo mejor y la decisión que se tome acatarla, porque han sido cinco temporadas en este club en las que he crecido muchísimo y también he aportado muchísimas cosas y veremos a dónde nos lleva. Si es el final, será de agradecimiento y si seguimos, será con la máxima ambición e ilusión".

Respecto al partido, dijo no tener "nada que reprochar" a la mentalidad de sus jugadores tras quedar eliminados en semifinales de la Liga Endesa porque, en los momentos en los que más les costó jugar "fue también por méritos del Real Madrid", que les superó por 80-77 en el tercer partido de la serie.

En la rueda de prensa posterior al choque, destacó que su equipo ha sido esta temporada "capaz de ganar a cualquiera" y ha superado a todos sus rivales de ACB y Euroliga menos al Lenovo Tenerife, si bien reconoció que les faltó en algunos momentos "consistencia física y mental".

"En algún momento como equipo no hemos tenido la química necesaria para llevar esos malos momentos y en partidos clave esto se ha visto, pero también se ha visto que somos un equipo con mentalidad y que las finales algunas las hemos perdido y otras ganado", añadió el técnico catalán.

Ponsarnau resumió el último partido de la temporada taronja: "Hemos empezado de tú a tú, pero ya una batalla que era importante, la del rebote, perdiéndola. Ellos han empezado encontrando puntos de la segundas opciones y eso les ha permitido tener la iniciativa", dijo.

"Cuando teníamos rachas de controlar el rebote nos sentíamos bien en el partido. Ellos han jugado duros en defensa y nos han roto nuestro ritmo de ataque muchas veces, pero estábamos metidos en el partido, encontrando hoy no tanta inspiración como el último día pero sí con gente metida y dispuesta a ayudar y aportar lo máximo al equipo", continuó.

Consideró que hubo una racha de triples del Real Madrid que llegó "porque son muy buenos y han encontrado ahí todo su talento", un factor que les obligó a ir a remolque, aunque después fueron capaces de poner el partido "en una muy buena situación" si bien de nuevo al final un par de rebotes ofensivos de su rival decidieron la eliminatoria.