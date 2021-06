Peñarroya e Ibon Navarro, los preferidos del Valencia Basket si no sigue Ponsarnau

Joan Peñarroya e Ibon Navarro son los principales candidatos a suplir a Jaume Ponsarnau en caso de que el club decida finalmente poner fin a la etapa del de Tárrega. Ambos gustan mucho en el club y a escasas horas de que el Valencia BC anuncie decisión al respecto, el segundo de ellos ha estado trabajando en las instalaciones de L'Alqueria con ocasión de un curso de formación de SportCoach Academy.

No es la primera vez que ha estado en un campus de estas características en València, pero en esta ocasión, la presencia de Ibon Navarro coincide con la posibilidad de que pueda ser entrenador del primer equipo a corto o medio plazo.

Eso sí, la opción más viable en estos momentos sería la de Joan Peñarroya, que acaba contrato con el San Pablo Burgos, mientras que la de Ibon Navarro implicaría llegar a un acuerdo con el Morabanc Andorra al tener contrato en vigor un año más.

El propio Ibon Navarro ya habló de su futuro la semana pasada y aunque dejó la puerta abierta a alguna otra opción en verano, ve difícil salir del Andorra. «Tengo contrato, estoy muy contento y no tengo ninguna razón para buscar una salida. Me siento muy identificado, el verano dirá, pero ahora mismo me veo aquí la próxima temporada», señaló a RTVA.

Navarro fue técnico asistente de Paco Olmos y Velimir Perasovic y coincidió con el actual secretario técnico del club, Chechu Mulero, en el Valencia Basket.

Joan Peñarroya, por su parte, acaba contrato con el San Pablo Burgos después de haber ganado dos FIBA Champions League consecutivas y es el candidato número 1 para sentarse en el banquillo del Valencia Basket.

Su continuidad en Burgos está descartada tras recibir una oferta a la baja semanas atrás y está a un paso de dar el salto a un grande de la Liga Endesa, con el Valencia Basket como más que posible destino cuando si se acaba confirmando la más que posible salida de Jaume Ponsarnau.