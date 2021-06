Interés 'taronja' en Jasiel Rivero

A nadie escapa que Jasiel Rivero es, a día de hoy, uno de los jugadores más apetecibles del mercado. También para el Valencia Basket. Su progresión en Burgos en las últimas temporadas de la mano de Joan Peñarroya es un hecho, hasta el punto de promediar en la presente temporada unos números más que interesantes en la Liga Endesa. El ala-pívot cubano, de 2,06 metros y 27 años, ha firmado esta campaña 12,2 puntos, 5,6 rebotes y 14,1 de valoración en más de 23 minutos sobre la pista en los 35 encuentros que ha disputado.

Un rendimiento que ha despertado el interés no sólo del equipo taronja, sino de otros equipos de la ACB como el Real Madrid, Joventut o el Unicaja informa el periodista Henry Morales, que también destaca que equipos importantes en el concierto continental como el Fenerbahçe, AS Mónaco o Bayern Múnich lo tienen en su agenda de futuribles.

A favor del Valencia Basket juega, eso sí, la posible llegada de Joan Peñarroya al banquillo taronja si finalmente Jaume Ponsarnau no es renovado. La apuesta por el técnico de Terrassa sumaría puntos importantes a la hora de decantar la balanza pues el jugador cubano ha mostrado un gran rendimiento bajo sus órdenes en las dos últimas temporadas. Sin duda, sería un recambio de garantías ante la salida, aún no oficial, de Derrick Williams, sobre el que los valencianos no ejercerán la opción para prorrogar su contrato una temporada más.



Más nombres en la agenda

El de Jasiel Rivero es uno de los nombres que se contemplan de cara al nuevo proyecto. Pero hay más. En este apartado, se da por hecha la llegada del base del Joventut Nenad Dimitrijevic, y también se trabaja desde hace tiempo en la posibilidad de incorporar a otro jugador de la Penya, el escolta Xabier López-Arostegui. Mucho más complejo es el posible fichaje de Víctor Claver, una opción que gusta mucho en La Fonteta pero que ahora mismo sigue lejana. Al ala-pívot valenciano le resta un año más de contrato en el Barça y, aunque parece no contar para Sarunas Jasikevicus, su salida del Palau no va a ser sencilla. En este sentido, habrá que estar muy atentos también a lo que sucede con Pierre Oriola en el cuadro blaugrana.