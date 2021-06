Carta de despedida de Vives

Guillem Vives forma ya parte de la historia del Valencia Basket tras siete exitosos años en el club y horas después de que se hiciera oficial su no continuidad en la plantilla, el base ha querido hacer pública una carta de despedida a través del propio club.

A continuación, la carta del sexto jugador con más partidos oficiales jugados con el Valencia Basket (381):

Estimada afición taronja,

Hoy Es un día muy especial para mí. El decir adiós siempre es complicado y más cuando el sentimiento es tan grande después de todas las experiencias vividas defendiendo la camiseta del Valencia Basket, en la ciudad de Valencia y con su gente.

Han sido 7 años donde he crecido a nivel deportivo, consiguiendo éxitos muy importantes, pero sobre todo a nivel humano, donde he madurado y crecido como persona temporada tras temporada.

No puedo olvidar sin duda los momentos de los títulos logrados, pero lo que más me queda son los partidos grandes en La Fonteta y el vínculo que hemos creado en cada partido; siempre os he sentido muy cercanos. Pero de lo que más estoy agradecido es del cariño recibido desde el primer día hasta el último. Ha sido una lástima no poder despedirme con una Fonteta llena como a todos nos gusta, pero volveré para poder vivirlo.

A la gente del día a día del Valencia Basket, solo les puedo agradecer el trato recibido durante todo este tiempo. Me habéis hecho la vida con más sonrisas, más fácil y que fuera un gusto trabajar con vosotros. En los momentos buenos y en los no tan buenos me habéis apoyado y me habéis ayudado a seguir trabajando para poder seguir disfrutando del baloncesto.

Aquí tenéis a un aficionado más del Valencia Basket y siempre seréis especiales para mí.

Un fuerte abrazo y Amunt Valencia Basket!!

Cabe recordar que el director de juego catalán abandona la disciplina taronja como el 12º en la clasificación de anotadores (2.034 puntos) y como tercero en asistencias (1.018). Como dato curioso, también cabe destacar que Vives es el undécimo jugador que más tapones ha puesto en la historia de la entidad (96) y es séptimo en recuperaciones (289). Durante sus siete temporadas en el Valencia Basket, sus números han sido de 5,3 puntos, 1,5 rebotes, 2,7 asistencias y 5,6 créditos de valoración.