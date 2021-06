El Valencia Basket ficha a Joan Peñarroya por una temporada

El Valencia Basket ha alcanzado un acuerdo para que Joan Peñarroya (Terrassa, 20/04/1969, 52 años) se convierta en el entrenador jefe de la primera plantilla masculina de la entidad taronja, con una vinculación que unirá a las dos partes para la próxima temporada. El técnico catalán llega tras terminar su vinculación con el Hereda San Pablo Burgos, equipo con el que la temporada pasada levantó tres títulos: las ediciones 2019-20 y la 2020-21 de la Basketball Champions League y la Copa Intercontinental de la FIBA 2021. Antes de dirigir al conjunto burgalés, Peñarroya estuvo al frente del MoraBanc Andorra y del Baxi Manresa, por lo que acumula una experiencia de siete temporadas al frente de equipos de la Liga Endesa.



De la pista a los banquillos

El Joan Peñarroya jugador de baloncesto era un escolta formado en la cantera del TDK Manresa que formó parte de la plantilla que ganó la Copa del Rey de 1996 y que tuvo una larga carrera en la Liga Endesa, sumando un total de 436 partidos en acb entre el equipo del Bages (en el que jugó en dos etapas), CB León y el CB Ourense. Cuando dejó la práctica del baloncesto profesional a los 34 años tenía claro que quería seguir vinculado al mundo de la canasta y empezó a formarse para acabar dando el paso a los banquillos.

Su primera oportunidad le llegaba en la campaña 2006-07 con el Nexus CB Olesa de la Liga EBA, en su segunda campaña ganó la Lliga catalana EBA y en su tercera temporada como entrenador, además de repetir como ganador de la Lliga catalana de su categoría, ya convirtió a su equipo en el campeón del grupo C de la Liga EBA y consiguió un ascenso a LEB Bronce que no se pudo culminar por cuestiones económicas. En la temporada 2009-10 cambió para dirigir al CB Navàs, también en la liga EBA, con el que consiguió clasificarse para las eliminatorias para el ascenso. Su crecimiento no pasó desapercibido y Andorra le iba a dar la oportunidad de seguir subiendo peldaños.



Una institución en Andorra

En el verano de 2010, el River Andorra apuesta por Joan Peñarroya para ponerle al frente de un ambicioso proyecto que quería regresar a la élite y que afrontaba su segunda temporada en LEB Plata. Tras un primer año en el que acabó en tercera posición y perdió la final de la Copa LEB Plata, en su segundo año en el equipo del Principado conseguía el primer objetivo: primer clasificado de la fase regular y ascenso directo a la LEB Oro en la temporada 2011-12. En la categoría de plata, Peñarroya repetiría el proceso. En el primer año en LEB Oro acabó tercero en la fase regular y cayó en el quinto partido de la final por el ascenso ante el Lucentum Alicante, además de perder la final de la Copa Príncipe. Pero en la segunda temporada, en el curso 2013-14, se rehízo con un doblete. Primer clasificado y ascenso directo a la acb y título de la Copa Príncipe al ganar en la final al Quesos Cerrato Palencia.

La ambición del equipo andorrano y la de Peñarroya seguían creciendo paralelas y no se detuvieron con el regreso a la élite. Tras dos temporadas consecutivas en las que salvaron la categoría sumando 12 victorias y acabando en la 14ª posición, en el curso 2016-17 el MoraBanc Andorra consiguió clasificarse para la Copa del Rey, se metió en el Playoff como octavo (ganando el segundo partido de su eliminatoria de cuartos ante el Real Madrid) y se clasificó para competiciones europeas. En su última temporada en el equipo andorrano, el equipo dirigido por Joan Peñarroya participó por primera vez en la 7DAYS EuroCup y acabó en la sexta posición de la Liga Endesa. Aunque sorprendió al Barça ganando el primer partido en el Palau Blaugrana, acabó cayendo por 1-2 en los cuartos de final. En junio de 2018, tras ocho temporadas en el MoraBanc, Joan Peñarroya dejaba el Principado para volver a casa, ahora como entrenador.



Un año en Manresa y el triplete en Burgos

El Bàsquet Manresa volvía a la acb en la temporada 2018-19 y confiaba en Peñarroya para volver a reverdecer laureles. Se quedó fuera de la Copa del Rey pese a quedar octavo al final de la primera vuelta pero el equipo del Bages pudo resarcirse al clasificarse para el Playoff como octavo clasificado para medirse al Real Madrid en los cuartos de final. Tras esa temporada en Manresa, uno de los proyectos emergentes de la Liga Endesa, el San Pablo Burgos apostó por él para ocupar el primer asiento del banquillo. Y como ha venido haciendo en toda su trayectoria, Peñarroya llegó para desafiar expectativas.

En su primera temporada, la 2019-20, la paralización del baloncesto le impidió disputar la Final Eight de la Basketball Champions League pero el equipo burgalés iba a dar la campanada en la fase final de la Liga Endesa disputada en la Fonteta. Al quedar segundo de grupo por detrás del Valencia Basket, el San Pablo Burgos se clasificaba por primera vez para unas semifinales de la Liga Endesa, cayendo a manos del Barça a partido único. Ese primer hito no era más que el anticipo de lo que estaba por venir. Cuando la Final Eight de la BCL de la temporada 2019-20 se pudo retomar en octubre de 2020, el conjunto castellano eliminó al Hapoel Jerusalén en cuartos, al Dijon en semifinales y tumbó al anfitrión AEK Athens en la final por 85-74 para levantar su primer título de la Basketball Champions League.

Ese fue solo el inicio de un año 2021 para la historia del equipo burgalés. A principios de enero se clasificó matemáticamente para su primera participación en la Copa del Rey y el 6 de febrero levantó en el Estadio Obras Sanitarias de Buenos Aires la Copa Intercontinental de la FIBA al ganar en la final al Quimsa argentino por 73-82. El triplete se completaría con un nuevo triunfo en la Basketball Champions League. En este caso el Hapoel Holon fue su víctima en cuartos, el Estrasburgo en semifinales y se impuso por 64-59 al Pinar Karsiyaka para levantar su tercer título en ocho meses.

También te puede interesar: Tobey y Prepelic destrozan a croacia junto a Doncic