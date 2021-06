Puesta de largo de Joan Peñarroya con el Valencia Basket. El técnico catalán fue presentado este viernes con una gran expectación entre los medios y en un acto en el que estuvo acompañado por el director general y consejero delegado del club, José Puentes, y el director deportivo Chechu Mulero. También estuvieron en representación de la entidad taronja, entre otros, Víctor Luengo, Enric Carbonell o Alberto Chilet, además de la directora de zona de Caixa Popular, Alicia Soler, que ejerció como anfitriona.

"Es un placer acoger esta presentación", destacó Soler para abrir el acto. "Nos gusta dar apoyo a clubes deportivos que promueven valores como el esfuerzo, espíritu de equipo, compromiso...valores en consonancia con los que quiere transmitir Caixa Popular", subrayó, antes de concluir que estaba segura de que "de la mano de Joan Peñarroya llegarán muchos éxitos".

Recogió el testigo, antes de que tomara la palabra el gran protagonista del día, José Puentes, para el que Joan Peñarroya "es una pieza fundamental para nuestro proyecto de futuro de años". "Fue jugador, disputó 436 partidos en ACB, y ya mostraba ciertas maneras para lo que iba a ser su futuro. Sus carencias las cubría con una alta inteligencia. Como entrenador ha empezado desde abajo, nadie le ha regalado nada", destacó Puentes. "Es un entrenador que ha trabajado desde abajo, desde el barro, se ha ido adaptando a los clubes, sacando el máximo rendimiento a los jugadores y aprovechando las herramientas que los clubes le han proporcionado", explicó.

Además, el consejero delegado taronja puso en relieve que siempre "ha hecho crecer a sus jugadores, a sus clubes, es un ganador nato, y todos estos valores son los que nosotros queremos introducir en nuestro club para conducir la construcción de nuestras plantillas. Los objetivos son muy claros, esforzarnos al máximo. Con la voluntad que tiene y los mimbres que vamos a aportar, estamos convencidos de que se puede lograr. Es la pieza angular del proyecto".

Joan Peñarroya fue el último en tomar la palabra. Estas fueron las principales impresiones del técnico de Terrassa en su presentación:

Feliz y agradecido

Para mí no es habitual estar ante tantos medios. Estoy muy contento de formar parte de la familia del Valencia Basket. Mi trayectoria como entrenador ha sido ir dando pasos hacia delante pero siempre sólidos, asentándome primero para ir a la siguiente etapa. El venir aquí lo cierto es que muy pocos pasos mayores puede haber en el mundo de la alta competición. Sé al club que vengo, sé el eslogan que tiene el club y que identifico con mi carrera como jugador y entrenador. Eso sí, lo que he hehco en otros clubes aquí no valdrá, en el Valencia Basket hay que hacer algo más que entrar en playoffs y lo vamos a hacer.

Objetivos

La clave en mi trabajo es adaptarme a los grandes jugadores que tendremos en el equipo y sacarles el máximo rendimiento con un fin, que la gente esté orgullosa y disfrute de las dos horas de espectáculo. Si somos capaces de hacer eso seguro que los resultados llegarán. Tengo la responsabilidad y la seguridad de que vamos a hacer las cosas muy bien

Expectación

Hay mejores fotos que la mía para perfiles de twitter -en referencia a algunos perfiles que se han puesto seguidores taronja tras su fichaje-. Sigo bastante poco el tema de las redes sociales, estoy informado, sobre todo me informan mis hijos, pero hace mucho tiempo que se comentaba que podía venir pero la realidad es que mi primer contacto fue hace dos semanas. Hasta entonces no hubo una primera toma de contacto, luego desenlace fue rápido. Es la única realidad.

Estilo juego

Me tengo que adaptar a los jugadores que tenga, mi idea es un juego alegre, directo, rápido, en el que prevalezca el equipo aunque tendré mejores individualidades que he tenido nunca. Siempre con el fin de que el equipo compita bien, transmita y sobre todo gane. Podría vender la moto de un juego maravilloso pero eso lo iremos viendo conforme pasen las semanas. Luego veremos que es lo que mejor le viene al equipo para competir en las mejores condiciones

Opciones de fichar hace tres años

Hace tres años seguramente hubieron intenciones, y contactos, pero nunca se dio que hubiera una posibilidad real

Gestión vestuario

Ponsarnau ha hecho tres años muy buenos y que sé que muchas veces en redes y demás ha estado poco reconocido. Al final cada uno tiene su carácter, su método, yo he ido cogiendo pinceladas de entrenadores, de la experiencia de ir entrenando desde abajo y aprendiendo mucho de mis jugadores. Yo voy a ser yo mismo y actuar como he venido haciendo hasta ahora. Estoy convencido de que tenemos un grupo de jugadores que son cracks en la pista, pero además un gran grupo humano y eso te da opciones de ser mejor. Nos vamos a ir conociendo y vamos a ver. Me veis con los tiempos muertos pero yo no soy tan así, soy más normal.

Posibles cambios en el staff técnico

Estamos en ello, hay que acabar de definir el cuerpo técnico. Yo soy la cabeza visible pero es una parte muy importante y lo estamos viendo. Continuarán una gran parte, pero en los próximos días se sabrá.

Sobre los jugadores que acaban contrato

Cuando haya algo que anunciar lo diremos. Habrá que hacer alguna incorporación, venimos de una temporada de Euroliga con 14 fichas y este año no va a ser así. También jugadores de gente joven en LEB Plata que tengo que ver y si se lo ganan poder formar parte en los partidos. Las cosas a su tiempo. Son fechas para empezar a hablar.

Presión por los objetivos y tener que ganar las Eurocup

Es evidente. Me gustaría ganar la Euroliga con el Valencia Basket, pero no me sirve de nada pensar en la metas finales cuando antes hay que hacer muchas cosas para llegar a esas metas. Hay un camino antes de llegar a tener la opción, que si que queremos tener la opción de llegar a esas metas. No me importa la presión, pero es cargar un contenido que ahora no nos lleva a ningún sitio. Si trabajamos bien, jugamos buen baloncesto y la gente está contenta con el equipo, seguro que el equipo va a acceder a grandes cotas"

L'Alqueria del Basket

Sé en el club en el que vengo a trabajar. Este jueves se consiguió el primer Campeonato de España con el Cadete Femenino, conozco L'Alqueria que es una maravilla... que más quisiéramos que en diez años el Valencia Basket tuviera 6-7 jugadores de L'Alqueria y que fueran bandera del club. Pero hay que tener paciencia y darles tiempo. Y nosotros tenemos también una responsabilidad y estar en la élite. Vamos a intentar que los dos caminos se junten. Queremos dotar de opciones para que los canteranos lleguen a ser profesionales, si, pero no hay que forzarlo porque no les hace bien. Ojalá empiece a entrenar y haya tres chavales de L'Alqueria que diga van a jugar 10 o 15 minutos, ojalá.

Un año de contrato

Sé que preocupa mucho y nunca lo había firmado antes. Pero si me preocupara no estaría aquí. Tengo claro lo que tengo que hacer y no me va a cambiar en el día a día. El contrato es de un año pero vamos a ver cuántos estamos.

Algo que le haya sorprendido del club

Darme unos días, conozco poquito. Las oficinas hace 10 minutos, en la próxima rueda de prensa espero responder un poco mejor a esta cuestión.

