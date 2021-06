La posibilidad de que Víctor Claver pueda volver a vestir la elástica del Valencia Basket el próximo curso es cada vez más real. Sobre todo después de que el FC Barcelona le haya comunicado oficialmente que no cuenta con él para la nueva temporada. Un ‘secreto a voces’ tras las últimas decisiones deportivas tomadas por el técnico Sarunas Jasikevicus y que han acabado desembocando en una situación a la que, ahora, urge buscar solución. Y es que al jugador valenciano le resta una campaña más de contrato con los blaugrana, dónde además percibiría una elevada ficha en la que sería su sexta temporada en el club.

En este sentido, la salida es lo que no se presenta nada fácil. Y más teniendo en cuenta que las arcas en el Barça no pasan por su mejor momento. En esas anda la negociación con su agente, Arturo Ortega. Y no es la única en el Palau ya que a otros jugadores importantes como Adam Hanga y Leo Westermann también se les ha abierto la puerta de salida. No obstante, el conjunto catalán sabe que, si quiere desprenderse de ellos, le va a costar dinero. Otra cosa es que haya acuerdo, pues esto dependerá también de las ofertas que tenga sobre la mesa cada uno de ellos de cara al futuro.

Y aquí es dónde puede jugar un papel crucial el Valencia Basket, que está muy atento a todo lo que sucede con Víctor Claver. Un jugador que, a punto de cumplir 33 años, encajaría perfectamente en el nuevo proyecto y que, además, es de la casa. Formado en el colegio Maristas antes de dar el paso al equipo Junior y EBA de la entidad valenciana, fue integrante del primer equipo durante seis temporadas -desde la 2006/07 a la 2011/12-. Su logro más importante fue el título de la Eurocup de 2010, en la que levantó en Vitoria el trofeo como capitán junto a Matt Nielsen, o una temporada después cuando estuvo a punto de meterse en la Final Four de la Euroliga. En verano de 201 2inició su aventura en la NBA, antes de recalar en 2015 primero en el Khimki, y más tarde en el Lokomotiv Kuban.

Ya entonces intentó ‘repescarle’ de nuevo el Valencia Basket, pero sus caminos en ese momento estaban muy alejados. Todo lo contrario que ahora pues, tras casi diez años lejos de casa, Claver considera que podría haber llegado el momento de regresar a València. Tanto, que estaría dispuesto a bajarse considerablemente su ficha a cambio de un contrato largo con los ‘taronja’. Esa, precisamente, es la fórmula que estudia el Valencia Basket para ficharle una vez salga del Barça.

En números

Víctor Claver se encuentra actualmente concentrado con la selección española, dónde ha sido incluido por Sergio Scariolo en la prelista de 18 jugadores para preparar los Juegos Olímpicos de Tokio. En cuanto a lo que ha sido su temporada a nivel estadístico, en la Liga Endesa ha participado esta campaña en 18 encuentros, en los que ha promediado 2,2 puntos, 2,4 rebotes, 0,6 asistencias y 3,2 créditos de valoración. En la Euroliga ha participado en 15 encuentros, firmando 2,3 puntos, 1,9 rebotes, 0,3 asistencias y 2,7 de valoración.

