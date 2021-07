Labeyrie no estará con Francia y la Bélgica de Van Rossom no se clasificó, pero a pesar de ello, el Valencia Basket puede presumir de tener ya a siete de sus jugadores y jugadoras con billete para los Juegos Olímpicos de Tokio que arrancan el próximo 23 de julio. Y aún podría ser ocho, ya que Xabier López-Arostegui, fichado semanas atrás, sigue en la concentración de la selección absoluta que viaja hoy hacia Las Vegas a la espera de que Scariolo confirme quién sería el sustituto de Juancho Hernangómez en caso de que el de la NBA no se recupere a tiempo de su lesión, de la que será examinado por los médicos de Minnesota Timberwolves.

El fichaje de Víctor Claver (ya en la lista dada al COE) y la nacionalización de Tobey para jugar junto a Prepelic con Eslovenia, hacen que de momento sean tres los jugadores del primer equipo masculino que estarán en Tokio, mientras que del equipo de Rubén Burgos tienen plaza fija Cristina Ouviña, Raquel Carrera, Queralt Casas y Laura Gil tras participar todas ellas en el último Eurobasket que acogió La Fonteta en junio.

La gran novedad, sin embargo, será la presencia de Tobey con Eslovenia después de haber brillado en el Preolímpico junto a Prepelic y la estrella de la NBA Luka Doncic, con quien conectó en la pista desde el primer partido, hasta el punto de ver cómo aficionados de Dallas piden por redes sociales su fichaje al comprobar su entendimiento con el exmadridista.

Al respecto, Miha (así le llaman en Eslovenia) destaca en una entrevista a Eurohoops que «al principio no me di cuenta, pero la gente me estaba mandando estos mensajes de Dallas. Es algo divertido de ver. Todo lo que involucra a Luka recibe mucha atención. Supongo que al estar en la pista con él y todo eso… recibo algo de esa atención de manera secundaria. Supongo que la gente vio que jugamos bien juntos».

Estamos en un grupo difícil. Tenemos a Argentina y España, los equipos que estuvieron en la final del Mundial hace dos años Mike Tobey - Jugador del Valencia Basket y de la selección de Eslovenia

Y al respecto añade que «es uno de los mejores jugadores del mundo. ¿Yo? Entré y jugamos el ‘pick n roll’. Trataba de hacer lo que fuera necesario en cada situación ofensiva, leer lo que trataba de hacer. Le doy todo el mérito por toda la química que pudimos obtener de inmediato. Para mí, fue una de las cosas más divertidas que he vivido jugando al baloncesto».

Duelo Eslovenia - España

Respecto a sus opciones en la cita olímpica, no se pone límites aunque admite la dificultad de sus rivales. «Estamos en un grupo difícil. Tenemos a Argentina y España, los equipos que estuvieron en la final del Mundial hace dos años. Dos de los mejores equipos del mundo. Son los JJOO, sabemos que vamos a una competición en la que todos los equipos tienen mucho talento. Vamos a ir allí y vamos a pelear, a jugar nuestro baloncesto para alcanzar el mayor éxito posible. Vamos a salir a ganar». Con Eslovenia promedia 15 puntos y 7,5 rebotes, con 20’5 de valoración.