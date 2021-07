Días antes de que se concretase su fichaje por Valencia Basket para las dos próximas temporadas, Jasiel Rivero desveló en una entrevista con ‘Cancha Latina’ la ambición de dar un paso adelante en su carrera. «Me están pitando los oídos», bromeaba con relación a los numerosos equipos que se habían interesado en él, ala-pívot de 27 años, tras la sensacional temporada que ha completado con San Pablo Burgos. En València Rivero tendrá la suerte de coincidir con un entrenador clave en su crecimiento, Joan Peñarroya, del que el cubano habla maravillas.

Para Jasiel Rivero, Peñarroya ha sido la figura «fundamental» en el «insuperable año» de Burgos. En esta pasada campaña 20/21 el equipo castellano-leonés se clasificó para la Copa del Rey, terminó la Liga Endesa en sexto lugar, siendo eliminado en ambos torneos por Lenovo Tenerife, y revalidó en mayo el título de campeón de la Champions League Basketball tras imponerse en la final a los turcos del Karsiyaka. En todos estos logros, Jasiel ha sido vital en un curso en el que ha promediado 12,2 puntos en Liga, 5,5 rebotes y una asistencia, cifras similares a las ofrecidas por el centroamericano en la Liga de Campeones de FIBA.

«El año ha sido bastante bueno, inolvidable, a pesar de todo lo feo que trajo la Covid-19. En lo deportivo fue insuperable por los éxitos… no afirmo del todo lo de insuperable, pero sí va a ser muy difícil de superar. Al final casi todo nos salió de manera positiva», comentaba el ya nuevo jugador de Valencia.

En todo lo conseguido, este poderoso interior de 2,04 metros, sabe que Joan Peñarroya fue uno de los principales artífices. «Sí, el 'coach' es parte fundamental de un equipo. Con su carácter y esa forma de ser que se ve, Joan nos ha llevado al éxito. En Burgos será lo primero que se extrañará. Impone respeto, los jugadores lo respetamos mucho, siempre consigue que llevemos a cabo su filosofía en la pista. Nos dio las claves del éxito. En Burgos, sin él, se necesitará un técnico con esa mentalidad ganadora», explica en Cancha Latina.

CABELLO TARONJA

Preguntado por su futuro, el baloncestista cubano decía no saber cuáles serían los colores con los que se teñiría el pelo en el curso 21/22. Ahora ya está claro que lo hará de taronja. Así bromeaba sobre los diferentes equipos que pujaban por hacerse con él, hasta que fue finalmente Valencia Basket quien lo logró al pagar a Burgos los 150 000 euros de la cláusula. «Me están pitando los oídos, ahora tengo los auriculares puestos y me están pitando -sonríe-. Han salido muy buenas cosas, interesantes, que a uno lo ponen contento porque muestra el trabajo que se ha hecho durante el año. No sé de qué color me pintaré el pelo, estoy esperando que mi agente me dé la palabra final», decía un jugador que ha logrado con su selección, la de Cuba, avanzar a la siguiente fase de clasificación para el Mundial 2023. En la derrota con Bahamas, Jasiel anotó 35 puntos y capturó 13 rebotes. En los duelos siguientes los cubanos vencieron a El Salvador y Costa Rica con 27 y 9 puntos de Rivero.

En lo personal, Jasiel acaba de ser padre de una niña, que reconoce que da "guerra a la madrugada". "Por las noches es imposible dormir, si bien uno está supercontento y emocionado con esta linda experiencia", admite. El cubano, que ha logrado asentarse en ACB tras pasar por el baloncesto amateur de su país y las ligas de Uruguay y Argentina, asegura que si le contara lo vivido al niño que fue con 12 años, este lo tildaría de "mentiroso". "Si me pusiera a conversar con el Jasiel de chico no me creería. Parece imposible ese crecimiento. De todos modos, ese muchacho sigue soñando con cosas buenas, no se conforma con un año importante, quiere mucho más, que sigan viniendo éxitos", concluye.

Aquí puedes ver la entrevista con Cancha Latina: