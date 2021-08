Al confirmado partido en Galicia contra el Río Breogán (entrenado por el extaronja Paco Olmos) el sábado 4 de septiembre a las 20:00 en la quinta edición del 'Memorial Quino Salvo', el Valencia Basket ha sumado ya tres amistosos de pretemporada más antes del debut oficial en la Supercopa el 11 de septiembre.

Los de Joan Peñarroya comenzarán su pretemporada masculina con el primer entrenamiento de grupo programado para el lunes 16 de agosto, en la que será la primera sesión colectiva del técnico al mando del equipo. En los días previos, los jugadores irán llegando a València para someterse a las tradicionales pruebas físicas y médicas en las instalaciones del nuevo proveedor médico oficial del Club, el Hospital IMSKE.

Once días después llegará el primer amistoso de la pretemporada, que les medirá el viernes 27 de agosto a las 19:00 horas en Teruel ante el Casademont Zaragoza, ahora entrenado por el ex técnico taronja Jaume Ponsarnau. El segundo reto será cuatro días después, el martes 31 de agosto a las 20:00 horas y también contra un ex técnico, al enfrentarse en la localidad de Salou al Baxi Manresa de Pedro Martínez y del excapitán taronja Rafa Martínez, que renovó recientemente por una temporada más.

La cuarta cita será la del torneo de presentación taronja, que supondrá el primer partido como local de la nueva temporada, y cuya fecha y rival serán desvelados en los próximos días. Esos cuatro encuentros servirán como puesta a punto para el inicio de la temporada oficial, que se producirá en la Supercopa Endesa el sábado 11 de septiembre y en el que el equipo taronja se medirá en semifinales a uno de los cabezas de serie (Barça o Real Madrid).

Partidos de pretemporada del Valencia Basket 2021-22:

27/08 19:00h Casademont Zaragoza (Teruel)

31/08 20:00h Baxi Manresa (Salou)

04/09 20:00h Río Breogán (Vigo)

Pendiente XXVII Trofeu Ciutat de València (Fonteta)

11/09 Supercopa Endesa (La Laguna)