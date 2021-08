Ha sido la más madrugadora. La pretemporada del primer equipo femenino del Valencia Basket se acerca y Marie Gülich ha decidido regresar antes para establecerse de nuevo en la ciudad y empezar a trabajar de forma individual. La temporada va a ser exigente y la pívot alemana quiere volver al cien por cien tras un verano en el que, por fin, ha podido descansar sin jugar WNBA y sin Alemania clasificada para los Juegos. «He visitado a mi familia en Alemania, he hecho algo de rehabilitación con un entrenador de la selección nacional, muchas rutas de senderismo con mi perro y mi prima y he visitado a mi padre en Francia. El último mes lo he pasado entrenando, también hice algo de baloncesto por separado con el Alba Berlín. Sé que hay una conexión española con este equipo y está muy guay. También participé en el Quai 54 de Paris de 3x3», explicaba en declaraciones facilitadas por el club taronja.

«He podido recargar las pilas, especialmente después de tres años en los que había jugado sin parar. He podido dar un paso atrás y recuperarme de todo este tiempo, pero también reflexionar de todo lo de la pasada temporada, especialmente con el COVID que lo hizo todo mucho más difícil que una temporada normal», continuó Gülich, que ha llegado tan pronto a a ciudad porque «quería asentarme en mi apartamento y obviamente València es una ciudad muy bonita, por lo que siempre es bueno volver un poco antes para explorarla un poquito y disfrutar de esto antes de empezar a estar ocupada. Además, tengo estas instalaciones donde puedo entrenar, jugar a baloncesto. Era importante para mí tener un poco más de ritmo antes del inicio de la pretemporada".

Sobre lo que espera al equipo esta temporada, la jugadora germana confesó que ha estado «todo el verano con ganas de volver y de ver a mis compañeras de nuevo y reunirnos. Somos el mismo grupo. Espero que nos mantengamos unidas, trabajemos con las cosas que funcionaron la pasada temporada y volvamos más fuertes». «Mis compañeras que han estado en los JJOO han trabajado mucho todo el verano y ahora son ellas las que necesitan un descanso antes de volver», puntualizó.

En cuanto a los objetivos más inmediatos, aparte de la Supercopa LF Endesa, está superar la fase previa de la Euroliga Femenina. «No hay equipos fáciles. Tanto el Bourges como el Schio han jugado la Euroliga, ambos están establecidos como buenos equipos que hacen buenas actuaciones todos los años. Es un gran reto para nosotras, pero no debemos tener miedo. Tenemos el talento, tenemos a las jugadoras y tenemos todo lo que hay que tener para poder ganar a esos equipos. Depende de nosotras reunir todo eso e ir con confianza para conseguirlo».

A nivel personal, Gülich lo tiene claro «Mi reto es mantenerme toda la temporada sin altibajos. Ser consistente. Sé que la temporada pasada iba bien, luego mal, después el COVID, que me costó volver a ponerme en forma y jugar bien… Este año para mí es importante encontrar esa consistencia en mi juego», concluyó.