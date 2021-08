Jasiel Rivero se vistió de corto el lunes y este martes fue presentado de manera oficial como nuevo jugador del Valencia Basket, donde espera seguir su progresión de la mano de Joan Peñarroya y aportar su "granito de arena" a un equipo que en breve se jugará su primer título con la Supercopa Endesa, en la que se medirán al FC Barcelona en semifinales.

El ala-pívot cubano, en un acto que tuvo lugar en las oficinas centrales de Maxcolchon en Náquera, se mostró agradecido por la oportunidad de "crecer y mejorar en un club grande, con aspiraciones, al que espero aportar mi energía para sumar un granito de arena".

El hecho de coincidir de nuevo con su entrenador en el San Pablo Burgos, Joan Peñarroya, le invita aún más a ser optimista, ya que con él explotó definitivamente como uno de los mejores interiores de la Liga Endesa. "En el plano personal, tener al mismo entrenador de otras temporadas me viene bien, nos conocemos mucho, sabe lo que puedo hacer y que lo doy todo siempre que salgo a la pista".

Pero no fue el único factor por el que se decantó por el Valencia Basket, a pesar de tener otras muchas ofertas sobre la mesa. "A uno le enorgullece tener ofertas, pero me puse muy contento cuando mi agente me dijo que surgió esta posibilidad, quería seguir unos años más en Europa y esta es la mejor Liga".

Con tres títulos ya a sus espaldas en el San Pablo Burgos, espera seguir su buena racha y mira ya hacia el primer objetivo del año para el Valencia Basket, en la Supercopa Endesa, en la que se enfrentarán al Barça en semifinales. "Es una motivación que podamos luchar por un título en menos de un mes, es una gran oportunidad, pero antes tenemos tres semanas de trabajo para estar preparados y poder dar lo mejor de cada uno".

Elogios de Víctor Luengo

El Responsable de Relaciones Institucionales del club taronja, Víctor Luengo, tuvo también unas palabras hacia Jasiel Rivero, a quien le hizo entrega de un detalle del club para su hija recién nacida (y presente en el acto junto a su madre). "Jasiel ya ha demostrado cómo puede competir en España y hay que recordar que entró en el segundo mejor quinteto de la Liga Endesa. Es un máximo exponente de la Cultura del Esfuerzo, del trabajar para crecer. Tiene un carisma que se contagia y una sonrisa permanente. Nos aportará rebote, eficacia en la pintura, un cada vez mayor rango de tiro y una ética de trabajo que nos hará cada vez mejores".

Por otra parte, Guadalupe Segura, directora comercial y fundadora de Maxcolchon, dio la bienvenida a Jasiel y a su familia y destacó de su nuevo vínculo con el club que "es importante en un proyecto compartir ciertos valores, como la Cultura del Esfuerzo, el trabajo diario y la ilusión, al margen de una vida saludable, con descanso y deporte".