El Valencia Basket ha comenzado oficialmente la pretemporada, aunque de momento solo cuenta con cinco jugadoras profesionales en los entrenamientos. Lorena Segura es una de ellas y cumplirá su segunda campaña como miembro de la primera plantilla, pero a sus espaldas lleva toda una vida de formación en la cantera taronja. La exterior ha completado un verano de mucho trabajo individual, con estreno en la modalidad del 3x3 con el nuevo equipo del Valencia Basket, y está lista para afrontar los nuevos retos que llegan para el conjunto de Rubén Burgos.

Sobre su experiencia con el 3x3, que culminó con la participación del equipo en el torneo que se celebró en L’Alqueria del Basket, Segura afirma que “me ha gustado la dinámica de este deporte y me ha venido bien para coger ritmo de competición y tener sensaciones de cara a esta nueva temporada”.

Un torneo que ganaron y que les dio el billete para el Red Bull Half Court de Moscú: “Nuestro objetivo era ganar el torneo en L’Alqueria y estamos muy contentas porque lo hemos conseguido. Tenía muchas ganas de ir a Moscú, pero creo que con la situación que tengo en el equipo no me va a dejar ir. Estoy segura de que mis compañeras van a hacer un trabajo increíble y estoy muy contenta por ellas, que disfruten de esa experiencia al máximo porque seguro que va a ser inolvidable”.

Esa experiencia con el 3x3 ha sido solo una parte de todo el trabajo que ha hecho la valenciana este verano para seguir mejorando. Segura explica que “el club ha apostado por mí. Yo quería devolver esa apuesta que han hecho y trabajar y ponerme al nivel que tengo que estar para poder entrar en rotación con el equipo. Me lo he tomado con motivación, con ganas y trabajando para conseguir unos objetivos que creo que he ido cumpliendo poco a poco. Con mucha ilusión de que empiece la temporada e ir demostrando el trabajo que he hecho”.

La jugadora admite que el 3x3 le ha aportado cosas que le ayudarán a dar un paso más esta temporada en el 5x5: “Me ha dado ese ritmo de competición que quizá me faltaba un poco y me ha ayudado a ganar confianza en mí misma. También algo muy bueno del 3x3 es que te ayuda a no preocuparte por el fallo porque es un juego muy rápido y al final cada 12 segundos tienes que hacer un tiro. Además de ganar dureza en el juego porque el 3x3 es muy físico”.

Tener ya ese ritmo competitivo desde el principio, tanto de la exterior como de muchas de sus compañeras, supondrá un empujón de cara a un comienzo de campaña de alto voltaje. Segura recuerda que “va a ser una temporada muy exigente. Desde el inicio es muy duro con la Supercopa, la previa de la Euroliga y los primeros partidos de liga que son enfrentamientos duros. Creo que el equipo va a estar preparado. Todas vienen de hacer un verano exigente con la selección o por su cuenta y tenemos algo ganado que es que el equipo es prácticamente igual al del año pasado, entonces ya nos conocemos y seguro que nos adaptamos rápido”.

“Afronto esta temporada con mucha ilusión y con confianza del trabajo que he hecho este verano. Quiero que sea una temporada en la que esté segura de mí misma, aprovechar todas las oportunidades que me van a dar y con mis objetivos personales ir cumpliéndolos poco a poco y seguir trabajando”, concluye la canterana taronja.