Víctor Claver saltó este martes a la pista del pabellón municipal de Salou para volver a enfundarse la elástica taronja más de nueve años después. En concreto 3378 días después, el alero valenciano volvía a jugar con Valencia Basket y señalaba que “mis sensaciones han sido buenas, llevo solo una semana con el equipo pero parece que sea más. El ritmo que estamos teniendo entrenando y en los dos partidos que hemos jugado está siendo bueno y eso también ayuda. Tenía ganas de ponerme la camiseta del Valencia Basket otra vez”.

Tras dos partidos de preparación, Claver señala que “ir construyendo una identidad es importante, sobre todo ahora, luego trabajaremos más detalles. Pero ahora lo importante es hacer bien los conceptos que estamos entrenando, asimilarlos bien y que el juego sea fluido, que yo creo que tenemos jugadores con mucho talento que pueden explotar ese juego y que poco a poco lo iremos haciendo mejor”.

Sobre sus sensaciones personales en su primer amistoso, el alero taronja recalcaba que “no he tenido mucho tiempo de parar desde los Juegos Olímpicos pero me encuentro bien. Con los entrenamientos que estamos haciendo todo es fácil y todo es bastante fluido y eso me ayuda a mí y a mi forma de jugar. Ahora hay que ir corrigiendo detalles pero la base creo que la estamos formando bien”.

Claver estuvo acompañado en la convocatoria del partido por cinco jugadores del filial de LEB Plata, además del papel destacado de otro jugador formado en L’Alqueria del Basket como Josep Puerto que ya está integrado en la dinámica de la plantilla profesional. Como jugador formado en la casa, el alero considera que esta situación “es un lujo y es algo que tenemos que aprovechar y que ellos también tienen que aprovechar. No siempre se tienen estas oportunidades, no solo aquí, sino en otros sitios. Poder estar haciendo la pretemporada y teniendo minutos en acb es algo muy importante para ellos para crecer, para que cojan confianza y luego durante la temporada, si hace falta, que sepan que son parte del equipo”.