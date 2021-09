La presentación de Ángela Salvadores, fichada el pasado mes de mayo para el primer equipo femenino, sirvió de escenario oficial para la toma de posesión de Paco Raga como nuevo director general del Valencia Basket tras la sorprendente dimisión de José Puentes este miércoles. Y es que el hasta ahora Presidente de Honor de la entidad, aún a pesar de declinar hacer declaraciones públicas sobre este asunto y haciendo gala de ese aura de discreción que siempre le ha acompañado, acaparó gran parte del protagonismo del acto.

Muestra de ello fue la enorme representación de la cúpula del club que se dio cita en la sede de Teika de la Avenida de Aragón para arroparle en esta puesta de largo. Así, además del director deportivo Chechu Mulero, o el coordinador de la sección femenina Esteban Albert, también se dieron cita en la planta 13 del Edificio Europa Víctor Luengo, responsable de Relaciones Institucionales y con los Primeros Equipos, Merche Añón, directora de negocio, Enric Carbonell, responsable del departamento de Operaciones y Procesos, o el directivo Andrés March. Se echó en falta, eso si, al presidente Vicente Solá, todavía convaleciente del accidente de tráfico sufrido poco antes del verano y del cual se encuentra cada vez más restablecido.

Aún así, toda esa ‘compañía’ estaba más que justificada para un hombre que, al igual que Solá, es también historia del Valencia Basket y que retoma viejas funciones -tras más de una década dejó el cargo hace poco más de un año- con un objetivo que no dejó de repetir durante la mañana: «ayudar al club» en este momento un tanto delicado y comprometido.

Será, confirmó él mismo, de manera interina y del todo provisional hasta que se complete el período de búsqueda de un nuevo Director General. No obstante, y aunque entre sus atribuciones no se contempla el viajar a los partidos fuera de casa, no está descartado tampoco que acompañe al equipo masculino a Tenerife en la Supercopa. Cita que abrirá oficialmente la temporada 2021/22 para un club del que desde ya vuelve a coger las riendas.

No quiso hablar mucho sobre ello, pero sí lo hizo sobre la que, sobre el papel, debió haber sido la ‘estrella’ del acto, Ángela Salvadores. Flanqueado por Nicolás Barber, director general de Teika y anfitrión del evento, de Salvadores señaló que viene para «ayudar en todas las posiciones exteriores», como ya lo hizo en las categorías inferiores de la selección española. «Ha exhibido su talento anotador en los distintos equipos españoles en los que ha estado, así como en la Virtus y el Besiktas las dos últimas temporadas», destacó. «Teníamos ganas de que volvieras a España, y disfrutar de tu juego como estamos seguros de que vas a disfrutar del equipo», insistió antes de hablarle de la afición, darle la bienvenida y desearle «mucha suerte, porque tu suerte será la nuestra. Estamos deseando comenzar a dar pasos juntos».

También Barber quiso sumarse a esa bienvenida «a la que probablemente es la mejor ciudad del mundo para practicar baloncesto». «Pronto vivirás lo que es formar parte de la familia taronja y lo que es jugar con La Fonteta llena. Formas parte de un equipazo en un club modélico. Los mimbres están, ahora depende de vosotras», indicó el directivo de Teika, que patrocina y colabora con doce clubes femeninos del que se benefician un total de 250 deportistas.

Una de ellas será Ángela Salvadores, que se mostró «muy feliz estar aquí, en València, de volver a España y formar parte de este gran club. Un club que está creciendo mucho en la parte femenina y que ya forma parte de la elite europea». En este sentido, confesó que espera «con trabajo duro conseguir muchos éxitos y que la afición pueda disfrutar mucho con nosotras».

En cuanto a su papel en el equipo y lo que puede aportar, la escolta de 24 años aseguró que cree que tendrá «un rol diferente», al que ha tenido en otros destinos ya que «son equipos con aspiraciones diferentes. Aquí vamos a luchar por todos los títulos en todos las competiciones y se necesita de todas para poder ganar». Eso sí, admitió que probablemente «mis características son un poco diferentes al resto» de jugadoras exteriores.

En este sentido, también subrayó que su fichaje por el Valencia Basket, el único del equipo femenino para este curso, llega «en un buen momento. Llevo bastantes años fuera, he ganado experiencia y saber estar. Creo que era el momento perfecto, quería volver, tener una oportunidad grande y espero devolver esta confianza que me han dado». Comenzando por la Supercopa y la previa de la Euroliga. «Estamos entrenando duro desde el inicio de la pretemporada, ya están todas incorporadas y poco a poco tenemos que ir construyendo el equipo para llegar bien ahí», concluyó.