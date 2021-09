Valencia Basket Club ha informado en la tarde del miércoles de la operación de tobillo a la que su fichaje estrella, Xabier López-Arostegui, se sometió en el hospital IMSKE. Semanas atrás, los servicios médicos de la entidad taronja optaron por un tratamiento conservador que, con el paso de los días, parecía estar dando buenos resultados. Sin embargo, pese a que se había mitigado, el dolor en la articulación no terminaba de irse del todo. Por ello, a pocos días del inicio de la competición oficial, la decisión ha sido la de operar a López-Arostegui al no haber nuevos progresos en días anteriores.

Según comunicó Valencia Basket, el alero vasco "ha sido intervenido para solucionar molestias derivadas de la lesión de tobillo izquierdo que sufrió este verano durante su participación con la selección española en los Juegos Olímpicos". Tras la operación practicada por el jefe de los servicios médicos, Ignacio Muñoz, el club no ofreció en el parte médico ningún tiempo de baja estimado, ya que la fecha de regreso la marcará la evolución del tobillo y las sensaciones de Xabi en las próximas semanas. No obstante, conforme ha podido saber SUPER, tanto los médicos como el entrenador, Joan Peñarroya, tienen la confianza de que López-Arostegui aún pueda ayudar al equipo antes de que concluya este año 2021.

Lo cierto es que hasta la fecha, por la lesión provocada tras el partido contra Japón en Tokyo 2020, el ex de Joventut no ha podido vestirse de taronja todavía en ninguno de los amistosos que ha jugado el equipo en esta pretemporada antes de arrancar este sábado la Supercopa contra el Barcelona en Tenerife (19:00 h, Movistar Plus). Competición para la que, al menos, Valencia Basket recuperará a Klemen Prepelic.

La evolución diaria marcará el regreso a la competición de uno de los cinco jugadores elegidos en el quintento de la ACB en la temporada 2020/21. Si el tiempo de baja de López-Arostegui son seis, siete u ocho semanas lo dictará cómo se encuentre el jugador durante el periodo de rehabilitación y readaptación a la pista. Esa misma evolución, con la esperanza de que el asunto no se alargue más de dos meses, es la que marcará el debate interno en los próximos días en Valencia Basket sobre la necesidad de acudir al mercado.

Hace tres semanas, Joan Peñarroya contestaba así al respecto: "Hemos hablado de una plantilla de 12, que es la que tenemos ahora. Pero en nuestro deporte, por como están montadas las competiciones ahora, lo de plantillas cerradas no existe. Hay que estar con los ojos en el mercado, muy abiertos a todo, se juntan muchas situaciones. Yo no creo ni en lo de plantillas cerradas ni en lo de que ‘seguro que en noviembre fichamos un jugador’".