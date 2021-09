Sin lugar a dudas fue una de las grandes sensaciones en los Juegos Olímpicos de Tokio. Su gran rendimiento ha sido una sorpresa para muchos, sobre todo en la NBA. "Me descubrieron un poco, por así decirlo", confiesa Mike Tobey a SUPER. "Ahora tengo más opciones que antes de poder jugar allí, es un hecho. Al haber estado junto a Luka Doncic habían muchos ojos mirándole y eso me benefició. Había mucha más gente, muchos más scoutings viéndome de lo que es normal. Habían muchísimos", describe entre risas. No hay que olvidar que el de Monroe (Nueva York) terminó como el máximo reboteador de los Juegos Olímpicos con 10,5 capturas por encuentro. En el siglo XXI solo Hamed Haddadi -11,2 rebotes en Pekín 2008- había tenido un promedio superior en la cita olímpica. Números a los que hay que añadir, en una presencia muy destacada de 29,1 minutos sobre la cancha del Saitama Super Arena, 13,7 puntos y 2,5 asistencias para un total de 21,3 créditos de valoración. De hecho, fue el quinto jugador más valorado del torneo por detrás de su compañero Luka Doncic (29,2), del español Ricky Rubio (24), el norteamericano Kevin Durant (23,2) y el australiano Patty Mills (22,3).

Curiosamente, todos miembros del quinteto ideal a excepción del jugador del Valencia Basket, que superó ampliamente en prestaciones al pívot que cerró ese mejor ‘cinco’, el francés Rudy Gobert con 16,2 créditos de valoración y actualmente en las filas de Utah Jazz. "No descarto la NBA en un futuro, pero este año es difícil. Vamos a ir viendo", explicó sin querer entrar en muchos más detalles. "Tengo contrato con el Valencia Basket y estoy feliz aquí", continuó. Lo cierto, sin embargo, es que el teléfono de su agente no ha dejado de sonar en las últimas semanas aunque eso es algo de lo que "no es necesario hablar ahora".

"Ha sido un buen verano jugando en ese gran escenario. Quería demostrar todo lo que puedo hacer y aprovechar una oportunidad como esa. Abrir los ojos a la gente de lo que puedo hacer", señaló con satisfacción. Algo que, muy probablemente, le haya abierto de par en par las puertas de la NBA. Si no ya de manera inminente, sí a corto plazo. "Me gustaría jugar en la NBA, está claro. Soy estadounidense y es un sueño para cualquier jugador jugar ahí. Pero también estoy muy contento en Europa, me gusta España especialmente, y para mí eso también es muy importante. Si un día puedo jugar en la NBA bien, pero si no es así no pasa nada, estoy contento aquí también", explicó el pívot 'taronja', para el que su paso por Tokio supuso «una experiencia excepcional y algo extraña también porque estaba jugando con Eslovenia. En abril no sabía dónde estaba este país. Jugar al lado de un jugador como Luka Doncic fue increíble para mí. Estoy muy contento por como fue todo".

Centrado ya en el Valencia Basket, y pese al cansancio acumulado, aseguró que "tenía muchas ganas de empezar una temporada en la que tenemos muchos retos por delante". "La pretemporada es un período especial para buscar sensaciones y creo que ha ido bien. Es cierto que ahora mismo tenemos muchas lesiones pero el vestuario es muy bueno. Todos son muy buenos jugadores y muy buenas personas", destacó el norteamericano, encantado con la nueva propuesta de juego que plantea el técnico Joan Peñarroya. "Me gusta como jugamos, corremos más y el juego es más rápido. Tenemos un buen equipo y vamos a intentar luchar por todo", subrayó Tobey.

"Siempre que empezamos una nueva temporada tenemos el reto de ganar. Si jugamos una competición queremos ganar, si no por qué jugamos. Especialmente en la Eurocup queremos luchar por el título, pero en la ACB también. Sabemos que hay grandes equipos como el Barça o el Real Madrid, pero este año vamos a luchar con ellos seguro", insistió.

Y es que, a pesar de lo que pasó en la Supercopa, el estadounidense -ahora con pasaporte también esloveno- está convencido de que pueden ganar a cualquiera como también se vio en los partidos de pretemporada". En el terreno individual, confesó que se siente "bien" pese a haber estado "mucho tiempo fuera del equipo" durante la pretemporada. "Llevo pocos entrenamientos pero ya voy aprendiendo los sistemas y mejorando cada día", concluyó.