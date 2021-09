El entrenador de Valencia Basket, Joan Peñarroya, ha analizado en las horas previas el estreno que vivirá al frente del equipo este sábado (20:45 h, Movistar Deportes) frente a Baskonia. En la primera jornada de la Liga Endesa, tal y como ha informado el técnico, Nenad Dimitrijevic y Louis Labeyrie estarán en disposición de ayudar a los taronja tras haberse recuperado de sus lesiones.

Valencia Basket tendrá la oportunidad ante un rival de Euroliga como el vitoriano de "dar un paso hacia delante". "La Supercopa no nos dejó muy buen sabor de boca. Tenemos ahora la oportunidad de dar un paso hacia delante en todo lo que queremos ser y construir durante la temporada. Enfrente habrá un rival de entidad, que va a estar siempre arriba en la competición y que luchará por todo en la Liga y la Euroliga", comentó Peñarroya.

El entrenador de la entidad valenciana ve a Baskonia como "una escuadra con muchos cambios, con nuevos jugadores de mucho nivel". "Estarán mejor de aquí a unas semanas que ahora", vaticina. "Nosotros estamos en un momento de fijarnos más en nosotros, en la incorporación de jugadores. El miércoles por primera vez en cinco semanas de preparación tuvimos diez jugadores de la plantilla para entrenar durante un rato. Fue casi una fiesta", apuntó antes de reconocer que el equipo llega "justo" a este primer partido de la ACB. "Tenemos una semana por delante con tres partidos y la mentalidad del equipo debe ser dura, fuerte. Estoy seguro de que el equipo va a dar una buena imagen y competirá por llevarse la victoria", agrega Peñarroya.

Los 'fichajes' de Dimitrijevic y Layberie

Joan Peñarroya se congratula por la presencia en el equipo, tras superar problemas físicos, de Nenad Dimitrijevic y Louis Layberie. No obstante, el técnico advierte de que los dos están aún "lejos del nivel que requiere la competición". "Salvo contratiempo en el entrenamiento de esta tarde, van a estar, pero con dos entrenos. Sin haber hecho prácticamente pretemporada y viniendo del verano. Van a hacer el esfuerzo, aunque estarán lejos del nivel que se requiere. Su proceso de rehabilitación está siendo el correcto, si bien aún no han podido completar una sesión. Están en la fase en la que los médicos consideran aptos y van a estar ambos en el partido", detalle el entrenador catalán.

El técnico incide en que "no hay ningún equipo tan mermado en la pretemporada, ni se le acerca" como Valencia Basket. Sin embargo, Peñarroya afirma que el grupo está "en condiciones de competir de tú a tú" porque ha tenido un buen rendimiento en la pretemporada a excepción del primer cuarto frente al Barcelona. "Fue raro lo que pasó en ese primer cuarto. No fue un problema de mentalidad en absoluto. Después de empezar bien los dos y tres primeros minutos, tuvimos un número de pérdidas excepcional, pérdidas que oxigenaron al rival y le ofrecieron situaciones de anotación fácil. Ahí el equipo no está maduro y hecho para aguantar esas situaciones y levantarse. Es difícil perder diez balones que te los quitan de las manos en un primer cuarto", analiza.

"Estamos trabajando en la construcción, en crecer, en conocernos. Esta semana se han unido con normalidad Mike y Klemen, Neno y Lou... hemos vivido con otro aire. Estamos encantados y superagradecidos con los jóvenes, que nos han ayudado y han estado con nosotros hasta ayer mismo, pero es evidente que necesitamos un número más grande de jugadores de la primera plantilla para hacer equipo, para dotar de roles, y es algo que estamos pudiendo hacer desde este miércoles", prosigue el técnico de Valencia Basket, que está convencido de que el equipo estará esta temporada en lo alto de la clasificación.

"El nivel de Baskonia es muy alto, pero el nuestro también. Seguro que vamos a estar ahí. Como decia antes, ambos equipos vamos a ir creciendo con las semanas, ahí está el trabajo. No tengo ninguna duda de que estarán arriba, pero nosotros también", concluye el 'coach' de los taronja a poco más de 24 horas del Valencia-Baskonia en La Fonteta de este sábado noche.