Valencia Basket y Baskonia, dos grandes de la Liga Endesa, iniciarán este sábado la competición condicionados por un contexto de pretemporada que les ha llevado a estar todavía lejos de lo que aspiran a ser en este curso 2021/22. Mientras los valencianos recuperan, entre algodones, a Louis Labeyrie y Nenad Dimitrijevic y siguen con las bajas de Xabi López-Arostegui y Jasiel Rivero, los vitorianos se presentan en València con siete caras nuevas y las ausencias del estadounidense Alec Peters, su mejor anotador durante el verano, y Raieste.

Después de la derrota en la Supercopa frente al Barcelona, Joan Peñarroya indicó que a su Valencia BC se le vieron «las costuras». La realidad, una semana más tarde, es que el traje de gala taronja continúa en fase de corte y confección. Mike Tobey y Klemen Prepelic, que apenas pudieron estrenarse ante el Barça, han podido rodarse estos días con un grupo que ha recuperado ‘in extremis’ de sus lesiones a Dimitrijevic y Labeyrie.

«Van a estar, pero con dos entrenamientos y sin haber hecho prácticamente pretemporada. Los dos harán el esfuerzo, aunque estarán lejos del nivel que se requiere», admitió Joan Peñarroya, que no esconde que su equipo llega «justo» al primer choque ACB: «Nosotros estamos en un momento de fijarnos en nosotros mismos y en la incorporación de jugadores. Este miércoles, por primera vez en cinco semanas de preparación, tuvimos diez jugadores de la primera plantilla para entrenar un rato. Fue casi una fiesta». En este sentido, el técnico de Tarrassa añadió en que «no hay ningún equipo tan mermado en la pretemporada, ni de cerca», como Valencia Basket.

Desde Vitoria, casi a la misma hora, Dusko Ivanovic recordaba que su Baskonia también se encuentra ‘en obras’. «Lo hemos hecho bastante bien. No es ninguna excusa, y no solo es un problema nuestro, pero ha habido poco tiempo para hacer una preparación ideal. He echado en falta más partidos amistosos para haber podido llegar más preparados al comienzo de la Liga Endesa. Esto es lo que hay. No quiero mirar atrás, solo al mañana», dijo el montenegrino antes de viajar con 11 jugadores a València.

Como les pasó a los taronja con el Barça, los vitorianos sufrieron hace días otro correctivo. En su caso, en la Euskal Kopa contra Bilbao Basket. «Nos pegaron un repaso. No jugamos bien. Lo que más me preocupó de ese partido fue la falta de carácter que tuvimos», apuntó Ivanovic, quien aseguró que no hay ánimo de revancha por la eliminación a manos de VBC en los cuartos de final de la Liga 20/21. «Somos casi un nuevo equipo… No pensamos en eso, solo en ganar».

IVANOVIC PASA LA PRESIÓN

El técnico de los vascos, asimismo, no desperdició la ocasión de colocar el cartel de favorito a los de Peñarroya. «Les vi algunos partidos. La principal novedad es el entrenador. Ellos son un equipo con jugadores que se conocen muchos años, nosotros tenemos siete nuevos y nadie se conoce. Por esto València encuentra soluciones por esa experiencia de equipo, y en estos momentos es una ventaja», sentenció.

Baskonia se ha regenerado con los bases Baldwin y Granger, los exteriores Fontecchio y Marinkovic, y los interiores Nnoko, Enoch y Costello. Al respecto de la revolución baskonista, Peñarroya vaticina que «estarán mejor de aquí a unas semanas que ahora». Un crecimiento que espera igualmente para los suyos: «Estamos trabajando en la construcción, en crecer, en conocernos. Hemos vivido con otro aire esta semana mientras se unían Mike, Klemen, Neno, Louis… Estamos superagradecidos y encantados con los jóvenes, que nos han ayudado, pero es evidente que necesitamos un número más grande de jugadores de la primera plantilla para hacer equipo, lograr la química y dotar de roles. Es algo que estamos pudiendo hacer desde el miércoles, y se asemeja más a la realidad que va a ser València BC».

ESTADÍSTICA A FAVOR

Valencia y Baskonia llegan a la cita de esta noche sabedores de que aún les queda trabajo pendiente para poder vestir el traje de gala con el que ofrecer la mejor de sus versiones. Hoy sigue siendo hora de construir bloque con el mono de faena. Peñarroya está seguro de que el equipo le competirá de «tú a tú» a un rival de Euroliga 21/22. «Los dos creceremos con las semanas. Ahí está el trabajo. No tengo ninguna duda de que estarán arriba, pero nosotros también». Los taronja se han propuesto quitarse el mal sabor de boca que dejó la Supercopa y, como dice su entrenador, aprovechar la «ocasión de dar un paso hacia delante» hacia lo que quieren ser. Valencia jugará, ante 2600 aficionados, dispuesto a alargar una racha ante Baskonia: ganó 14 de los últimos 16 duelos en La Fonteta.