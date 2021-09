Queralt Casas, autora de 18 puntos en la final de la Supercopa no podía estar más "feliz" después del partido delante de las cámaras. "Estoy muy feliz por el equipo, por el club. Yo personalmente hacía meses que no disfrutaba así en la pista. Me encanta poder levantar el primer título de la temporada. Ojalá ahora nos salga bien todo para ir a la Euroliga", comentó la escolta 'taronja'.

"Por fin, teníamos la espinita contra Salamanca. La temporada pasada se hizo difícil haber ganado allí contra un equipo como este y dejarlo perder un poco en el segundo partido en casa. Teníamos esa espinita por el equipo, la afición y el club. Creo que merecemos este título", dijo Casas.

La gerundense bromeó cuando el periodista le dijo que ahora iban a estar en todas las quinielas por los títulos en España. "¡Sin presión, eh!", replicó con una sonrisa la jugadora. "Creo que Salamanca, Girona y nosotras tenemos un nivel parecido. El deporte consiste en ponerle ganas y también en contar un poco con la suerte de que las canastas entren o no. Estaremos en la pelea, no sé si los ganaremos o no, pero los vamos a luchar seguro", continuó.

Queralt, de 28 años, confesó que la celebración de la Supercopa no se puede alargar demasiado. "Esta noche y ya está. Ya nos recrearemos cuando tengamos dos días libres. Tenemos una cita importante en Schio (Italia). Tenemos que estar dos días superconcentradas, preparadas, sobre todo, mentalmente", concluyó antes de proseguir con la fiesta de las supercampeonas de España tras la victoria de Valencia Baskert en la final de Tenerife a Perfumerías Avenida Salamanca (81-63).

Martes y jueves Valencia Basket se juega en Italia frente a Familia Schio y Bourges la clasificación para la EuroLeague.