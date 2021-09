Martin Hermannsson, Jasiel Rivero, Sam Van Rossom, Xabier López-Arostegui y Klemen Prepelic es la lista de lesionados con la que tendrá que afrontar Joan Peñarroya la doble jornada de este fin de semana: el viernes en la cancha del Baxi Manresa y el domingo, en la Fonteta frente al Murcia. Sólo Hermannsson tiene alguna opción de poder ayudar al equipo. El resto, son baja segura. Un panorama que preocupa seriamente al ténico taronja, Joan Peñarroya que esta tarde ha comparecido en rueda de prensa. Ante la inevitable pregunta de si ha pedido refuerzos al club para paliar la larga lista de bajas, el técnico no quiso desvelar nada aunque entre líneas, dejó entrever su postura: "Evidentemente que he hablado con el club y les he dicho lo que pienso. Pero, a partir de aquí, no es una pregunta para mí. No hablo de si he hecho o no peticiones. El club sabe cuál es mi opinión y a partir de aquí es a otra persona a la que le corresponde tomar la decisión. Yo soy sólo el entrenador".

Sobre las causas de esta acumulación de lesiones, Peñarroya reconoció que se está haciendo un análisis detallado: "sería absurdo atribuirlo todo a la desgracia. Es cierto que ha habido mala suerte, que hemos tenido jugadores que han llegado tocados de los Juegos Olímpicos pero también es cierto que hemos tenido unas lesiones musculares de diferentes jugadores y en diferentes partes del cuerpo que tenemos que analizar. Averiguar por qué se han producido. Nos ha sorprendido algunas situaciones como la de Sam Van Rossom que estaba perfecto la semana pasada y luego le surgió la lesión en los isquios".

La lesión de Van Rossom supone otro obstáculo más para el técnico: "Evidentemente me preocupa la línea exterior. En el partido contra el Baskonia ya íbamos justos y encima ahora hemos perdido a Sam", afirmó.

El ténico también lamentó que en estos momentos tengan que enfrentarse a dos partidos en menos de 48 horas: "Es una semana atípica, en la que tenemos que jugar dos partidos muy seguidos, jugamos el viernes y domingo por la mañana. Nos toca esta situación en el momento en el que estamos, algo que complica un poco más la preparación".

Sobre el partido ante el Baxi Manresa, equipo que Peñarroya conoce muy bien tanto como jugador como entrenador, destacó: "Vamos con las ideas claras de lo que nos espera en Manresa tanto por el potencial del rival que ha demostrado ganando la Lliga Catalana ante Andorra y FC Barcelona, como por el hecho de que el Nou Congost es una pista muy compliada. Es una cancha que, con la vuelta del público, es aún más difícil. La atmósfera que genera en el Nou Congost es muy complicada, no hay ningún pabellón en el que esté tan cerca la gente. Es un pabelllón fantástico, un campo en el que gusta jugar". Para salir airoso de Manresa, Peñarroya pide intensidad a sus jugadores: "Espero que lleguemos preparados para afrontarlo con una mentalidad dura y mejorando algnos aspectos de nuestro juego en relación al último partido.Necesitamos tener algo más de acierto que el que tuvimos aquí ante Baskonia"..

Sobre la recuperación de los lesionados, Peñarroya confía en al menos, poder contar con Hermannsson: "aún no ha entrenado con el equipo pero esperemos que pueda viajar y ayudarnos aunque no sé en qué grado".

Al técnico le ha tocado preparar prácticamente de forma simultánea los dos partidos, ante Manresa y Murcia, aunque, afirma, ahora sólo quiere que sus jugadores piensen en el encuentro de este viernes ante el Baxi Manresa: "Los jugadores deben pensar sólo en el partido más inmediato, los entrenadores sí tenemos que mirar un poco más allá".