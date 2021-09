Los rostros de la expedición taronja reflejaban este viernes, al regreso de Schio, una decepción que se antoja lógica. Una desilusión más que palpable por las dos derrotas cosechadas y no haber podido dar un pasito más en la historia de la sección femenina del Valencia Basket.

Eso es una cosa, otra muy diferente es incluir la palabra ‘fracaso’ en esta semana de auténtica locura para el equipo que dirige Rubén Burgos y en la que el desgaste físico ha sido mayúsculo. Por eso el equipo se ha ganado a pulso volver a casa con la cabeza muy alta y, además, hacerlo con un nuevo título bajo el brazo. La Supercopa conquistada el pasado domingo en Tenerife.

Es por ello que Vicente Solá, presidente de la entidad, no dudó en acercarse al aeropuerto de Manises para recibir al grupo y transmitirles el orgullo del club por su espíritu y ser un ejemplo de la ‘Cultura del Esfuerzo’. Es cierto que las cosas sobre la pista del Palazzeto Livio Romare no salieron de la mejor manera, incluso el destino fue más cruel de lo debido en el segundo encuentro ante el Tango Bourges, pero no debe desviar ni un ápice la perspectiva. La un equipo con un enorme margen de crecimiento y que, aunque ahora deberá reorientar ligeramente los objetivos con la Eurocup Women, va a tener la misma exigencia para competir por todos los títulos.

Empezando por el de la segunda competición continental, en la que el Valencia Basket defenderá el entorchado conquistado el pasado curso. Por el momento, arrancara la primera fase encuadrado en el grupo I de la Conferencia 2 con el Basket Namur Capitale, Kanggoeroes Basket Mechelen y el ganador de la previa entre el Durán Maquinaria Ensino español y el Magnolia Basket Campobasso.

Sin embargo, lo inmediato está a la vuelta de la esquina. Concretamente este domingo en el pabellón de la Fuente de San Luis con el estreno en la Liga Femenina Endesa ante el IDK Euskotren a partir de las 18:00 horas.

La Liga, tras disputar la final la pasada campaña ante el Perfumerías Avenida, es el gran objetivo. Ganar esta competición, al igual que la Copa de la Reina -que esta temporada volverá a disputarse en València a finales de marzo- da el pase directo para la Euroliga Femenina. Torneo por el que, pese al jarro de agua fría que ha supuesto esta primera experiencia en la previa, pasa el futuro de la entidad taronja a muy corto plazo. Y es que la hoja de ruta apenas ha variado.