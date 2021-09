Casi sin descanso, después de imponerse el sábado por 29 puntos de diferencia a IDK Euskotren (77-48), Valencia Basket afronta este miércoles en Girona (20:00 h) la segunda jornada de la Liga Femenina Endesa. Rubén Burgos, técnico 'taronja', ha analizado al rival y el estado de su equipo en la previa de ese duelo frente al conjunto entrenado por Alfred Julbe en el Pabellón Municipal de Girona, Fontajau.

Esta es la rueda de prensa íntegra del técnico de Valencia Basket:

Valoración inicial del partido

Va a ser un partido duro, diferente. Contra un rival al que el año pasado tuvimos la ocasión de ganarle en su casa por primera vez. Volverá a ser muy duro. Han cambiado dos o tres jugadoras, no creo que cambie tanto su idea de juego. Han tenido dos incorporaciones de nivel en el exterior como Drammeh y Gardner, atléticas, que han comenzado la temporada a un nivel muy alto, además de la dirección de Laia Flores, y recuperarán a la jugadora que tenían lesionada, que es Laia Palau, de la que poco tenemos que decir.

Tenemos que llegar con nuestro 100 % y preparadas para un partido que va a ser largo. Está muy bien la victoria en casa contra IDK con nuestro guion, con nuestras herramientas, y tenemos que volver a intentar imponer este estilo de juego, esta mentalidad, pero sabiendo que va a ser un partido difícil a 40 minutos, y donde tenemos que esperar bastantes variantes defensivas del rival, a las que nos tendremos que adaptar durante el partido. Como siempre creyendo en nuestra mentalidad, construir desde la defensa, ser solidarias en ataque y en que nuestras rotaciones tienen que sumar cada vez más minutos de calidad y esfuerzo desde el banquillo. Esa es la línea en la que estamos trabajando y desde la que queremos que el equipo siga creciendo. Como decía, estamos a un nivel competitivo alto, pero esto acaba de empezar.

La importancia del bloque ante ausencias como la de Rebecca Allen

Nuestra fuerza es el grupo y el equipo. Independientemente de quién esté en pista, que aporte lo que sea necesario para ganar. Poner la calidad al servicio del grupo, y saber que eso va a ser imprescindible contra el Girona. Quizá, tienen una rotación de anotación más corta y por eso se les hizo largo el partido de la primera jornada. La victoria contra IDK nos refuerza nuestra credibilidad, instrumentos, plan de partido, pero sabemos que en cada entrenamiento hay que trabajar para el siguiente partido, todavía más mañana en la pista de un rival muy complicado.

La evolución de Girona en comparación con la pasada temporada

Las oportunidades son siempre, más allá de las circunstancias del rival. Nosotras también tenemos las nuestras y nos adaptamos con el objetivo de dar lo mejor de lo que tenemos. Girona ha cambiado, pero es un equipo que a lo largo del año le veremos hacer cosas diferentes a otros equipos porque creo que ha mejorado facetas del juego, especialmente, en lo físico y en la anotación. Eso nos va a exigir un nivel alto. A veces, una rotación más corta beneficia al rival, pero desde el punto de vista de la calidad que tiene Girona, la confianza y el saber que vas a estar en la pista con 'carta blanca' hace a jugadoras de alto nivel doblemente peligrosas, por eso, lo que tenemos que hacer es trabajar muy bien contra ellas en los dos lados del campo. Prepararnos para ser el mejor Valencia Basket posible, esa tiene que ser la idea de toda la temporada, ser un poco mejor que el día anterior. Si lo conseguimos, tendremos opciones de victoria en casa.

Estado físico de Queralt Casas, que sigue siendo duda

Hasta el final, no lo sabremos. Sin la certeza de que pueda disputar el partido, cada día ha estado mejor que el anterior. Hoy sí ha podido trabajar algo con el equipo en pista, sin el mismo ritmo y sin contactos, pero las sensaciones son buenas por su parte y la nuestra. La confirmación no la podemos porque no ha trabajado al 100 % con el grupo

Mentalidad positiva y ganadora en el grupo

El equipo lo que tiene, y no ha perdido y creo que no debe perder, es la ilusión y la motivación. Tenemos jugadoras con experiencia y recorrido a nivel internacional, saben que esto no para y que aquí hay muchas competiciones, y en todas queremos ser competitivas y en todas llegar lo más alto posible y, si se puede, también pelear por los títulos. Todo eso no se consigue en un solo partido o una sola eliminatoria. Se trata de un trabajo de largo recorrido y es la fortaleza que nos ha definido desde que el proyecto empezó. Es norma diaria siempre mirar hacia delante y saber que con trabajo e ilusión conseguiremos cosas. Han sido pocas las veces que hemos tenido desilusiones o tropiezos, y al día siguiente nos hemos levantado aún más fuertes porque es la mentalidad con la que veo al equipo en el día a día. Debemos ser conscientes de que esto acaba de empezar y es una carrera de fondo, es un maratón, no es un esprint de un día.

Los primeros pasos del único fichaje, Ángela Salvadores

Está en el proceso de adaptarse. Estamos contentos con ella, con su actitud, con su voluntad de entender unos mecanismos de juego que serán diferentes a otros equipos, con otros entrenadores... En ese lugar tiene que intentar potenciar su talento y virtudes, que las tiene. Estamos intentando hacer eso y sacar lo mejor de Ángela Salvadores, que es mucho, y ella está intentando adaptar su mejor versión a las exigencias del equipo y las circunstancias de cada partido. El proceso está siendo positivo y satisfactorio por ambas partes.