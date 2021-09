Partido de récord el realizado este pasado domingo por Víctor Claver ante el UCAM Murcia. Tanto es así que el alero del Valencia Basket firmó su mejor anotación y su mejor valoración como jugador de la ACB tras finalizar el choque con veintiséis puntos, una cifra que no había alcanzado antes en la competición, con ocho de ocho en tiros libres, tres de seis en lanzamientos de dos puntos y cuatro de cinco en triples. Además, añadió ocho rebotes, una recuperación, dos tapones y recibió cinco faltas para acabar con un total de 32 puntos de valoración, guarismo que tampoco había alcanzado en sus 321 anteriores encuentros en la Liga Endesa.

"Es cierto que asumí la responsabilidad, salió bien en lo individual, pero cuando pierdes se queda un poco el sabor agridulce", aseguró a Superdeporte, medio ante el que también explicó que "entrenando los jugadores que tenemos más experiencia somos un poco los que tiramos del equipo en el día a día, y en la pista se tiene que notar. Dubljevic empezó también muy bien el partido, dio ese primer empujón, y es un poco lo que tenemos que hacer para que el resto y los que vayan entrando se sumen".

Pese a la satisfacción personal por su gran actuación, insistió en que "lo malo es la derrota". La segunda de la temporada en los dos encuentros oficiales disputados en La Fonteta tras caer en la primera jornada ante el Baskonia. "No pudimos rematar el partido en los últimos minutos, nos anotaron mucho en la segunda parte y nos faltó ese empujón final", admitió.

Multiplicó sus minutos por las bajas

Las cinco bajas que tenía el conjunto valenciano -Tobey, Prepelic, Van Rossom, López-Arostegui y Rivero- llevaron a que Víctor Claver multiplicara sus minutos en la pista y a que estuviera en el parquet 35 de los 40 minutos del encuentro. "Sabemos que está costando desde la pretemporada, que no estamos consiguiendo tener muchos jugadores disponibles. Los jóvenes están ayudando mucho, en Manresa lo hicieron y ante el Murcia los que estuvieron en pista también. Sin embargo a veces, en los momentos en los que el partido está igualado, se nota el tener más jugadores en el banquillo", señaló el jugador taronja, del que Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia, dijo tras acabar el choque que llevó la "batuta" del partido y que estuvo "increíble".

Más allá de esta circunstancia y ahondando un poco en la situación del equipo y, sobre todo, de la enfermería, Claver quiso dejar claro que «no podemos poner excusas. Los que estamos somos los que tenemos que jugar y ya está. Cuando vayamos recuperando jugadores confiamos en que la cosa irá mejor, pero hasta entonces hay que seguir peleando". Algo que con la ayuda de La Fonteta, como se vio en este encuentro, cree que será más sencillo. "Se nota mucho su apoyo, se les echaba de menos, y es lo que necesitamos. Sobre todo en días como este último partido en que las cosas no salen todo lo bien que nos gustaría. Necesitamos todo ese apoyo y saber que están ahí a las buenas y a las no tan buenas", agradeció el ex de Maristas.

Un partido por semana

Tras disputar dos encuentros en apenas 40 horas, lo mejor ahora es que el equipo tiene por delante tres semanas en las que sólo disputará un partido en cada una de ellas con Casademont Zaragoza, Real Madrid y Hereda San Pablo Burgos como rivales. Algo que esperan venga bien para cargar pilas e ir recuperando lesionados. "Ahora tenemos tres semanas con un partido solo y nos tiene que servir para recuperarnos e intentar recuperar jugadores. Tenemos que estar listos los que podamos para seguir luchando y ganando partidos", concluyó el jugador valenciano, que vive desde este verano su segunda etapa en el club en el que se formó desde categoría cadete y del que salió hace algo más de nueve años con destino a los Portland Trail-Blazers de la NBA.