En las horas previas al partido de esta noche en Girona, Rubén Burgos, técnico del Valencia Basket, aseguró que su equipo se toma la temporada 2021/22 como «una carrera de fondo, un maratón, y no como un esprint de un solo día». El exjugador ‘taronja’ se refería a la «mentalidad» ganadora con la que el grupo se levantó frente a IDK Euskotren (77-48) después de la decepción de haberse quedado fuera de la Euroleague hace justo una semana en Schio (Italia).

No obstante, hasta la fecha el ritmo de la carrera ha sido frenético. El maratón ha comenzado con una intensidad propia de la ‘alta montaña’. Este miércoles, las valencianas pondrán fin a una serie de seis partidos en apenas 12 días, la mayoría de ellos frente a rivales de máximo nivel: Tenerife y Perfumerías Avenida en la Supercopa conquistada en tierras chicharreras, Famila Schio y Bourges en la previa de Euroliga, e IDK Euskotren y Spar Girona en las dos primeras jornadas de una liga que se ha iniciado con Valencia BC como líder tras la victoria por 29 puntos de diferencia en el estreno del pasado sábado en La Fonteta.

«Este equipo lo que tiene, no ha perdido y creo que no debe perder, es la ilusión y la motivación. Contamos con jugadoras de experiencia y recorrido internacional, que saben que esto no para, que aquí hay muchas competiciones, y en todas queremos pelear los títulos. Todo eso no se consigue en un solo partido o una sola eliminatoria», afirma Burgos, quien prosigue: «Esto se trata de un trabajo de largo recorrido y nuestra norma diaria es mirar siempre hacia delante, saber que con esfuerzo e ilusión conseguiremos cosas. Es la fortaleza que nos ha definido desde que el proyecto empezó. Han sido pocas las veces que tuvimos desilusiones o tropiezos y al día siguiente nos hemos levantado aún más fuertes, porque es la mentalidad con la que veo al equipo en el día a día. Tenemos que ser conscientes de que esto es una carrera de fondo, un maratón, no es un esprint de un solo día».

Las ‘taronja’ cerrarán la serie infernal de partidos con uno de sus dos principales rivales en el mapa nacional. Después de dar un golpe en la mesa ganando al Salamanca en la final de la Supercopa Endesa, este miércoles -a partir de las 20:00 h- se presenta la oportunidad de marcar el terreno con otro aspirante, Spar Girona, adversario al que la temporada pasada las pupilas de Burgos lograron compensar el balance de 5-0 a favor de las gerundeses con el que empezó el curso. Valencia ganó los dos partidos de liga regular y los dos de semifinales en los playoffs. Sin embargo, las de Alfred Julbe abrieron previamente una herida imponiéndose a las valencianas en la final de la Copa de la Reina disputada en la Fuente de San Luis. Una ‘espinita’ por sacarse que extramotiva al Valencia Basket para continuar recortando el ‘head to head’ global de 6-4 que todavía sonríe a las catalanas.

El equipo valenciano viajó a Fontajau con la baja de Rebecca Allen, quien aún no ha podido volver de Estados Unidos por cuestiones administrativas, y la duda de Queralt Casas. La escolta de Bescanó, municipio del Gironés, se entrenó ayer parcialmente con el grupo y está cerca de volver, aunque Burgos no confirmó (ni descartó) si sería en Fontajau. Las bajas, no obstante, son más en Spar Girona, limitando su rotación a siete u ocho jugadoras a la espera del regreso de la veterana Laia Palau. Sin Araújo, Onyenwre, Burke, Eldebrink ni Traoré, el peligro reside en la facilidad anotadora de Reisengerova en el poste y dos de los fichajes, Gardner y Drammeh.

Finalizado el duelo contra IDK, Burgos dijo claramente que a las jugadoras de Spar Girona los puntos «se les caen de las manos». Una reflexión en la que se reafirmó : «Han cambiado dos o tres jugadoras, si bien no creo que cambie tanto la idea de juego. Los puntos fuertes están muy claros en la anotación». Gardner promedió 19 puntos en la EuroCup 2021, mientras que Drammeh hizo más de 11 de media en le EuroLeague el curso pasado con Riga. En este contexto, la intensidad defensiva de Valencia será clave ante un rival con pocas alternativas en el banquillo.

El siguiente duelo de Liga, ante Perfumerías Avenida, se aplazó del 3 de octubre al 5 de noviembre.