El técnico del Valencia Basket, Joan Peñarroya, admitió que en el choque de este sábado ante el Casademont Zaragoza espera que Jaume Ponsarnau plantee "pequeñas trampas" desde su conocimiento de los jugadores del equipo valenciano, al que dirigió las pasadas tres temporadas, pero apuntó que también ellos tienen información extra de su forma de plantear los partidos, lo que le deja espacio a "pocas sorpresas".

"Jaume conoce muy bien a los jugadores que estaban del año pasado y siempre hay detalles en los que se puede trabajar y más si tienes el equipo hecho pero ya he jugado bastantes partidos contra él y nuestro cuerpo técnico conoce la forma de pensar que tiene", apuntó en una rueda de prensa.

"Los suyos son equipos ordenados, que ocupan muy bien los espacios. Tienen jugadores peligrosos, con muchos puntos en las manos y tenemos que intentar que no estén cómodos", señaló.

Joan Peñarroya apuntó que "las normas defensivas" del Zaragoza "son muy parecidas a las que había en el Valencia" aunque dijo que algunas están "evolucionadas". "Estamos trabajando pensando en lo que nos podemos encontrar pero, sobre todo, pensando en mejorar nosotros, en nuestros detalles, en situaciones en las dos lados de la pista para competir, alargar el partido y estar más sólidos en las situaciones de pérdidas", resumió Peñarroya que se felicitó porque las nuevas restricciones permitan un aforo mayor al pabellón.

El entrenador no quiso valorar unas recientes declaraciones de Ponsarnau a Las Provincias que aseguró que la plantilla de la pasada campaña del Valencia era la que tenía "peor química" de todas las que ha entrenado y asumió su parte de culpa. "No las valoro. Yo con lo que he vivido hasta ahora estoy contento. La química ya la veré cuando estemos doce jugadores y unas cuentas semanas juntos. Ahora no tengo ningún problema aunque tengo un respeto absoluto (por Ponsarnau)", apuntó.

Aún así, destacó que en una situación como la que han vivido "con ocho semanas ya con sólo siete u ocho jugadores" si no hubiera "implicación" el resultado habría sido "un poco dramático" pero el equipo ha dado "la talla".