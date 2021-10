Joan Peñarroya sigue siendo uno de los técnicos más expresivos de la ACB, al menos en los tiempos muertos de los encuentros. El pasado sábado, en el choque que enfrentó al Valencia Basket ante el Casademont Zaragoza en el Príncipe Felipe lo volvió a demostrar en varias ocasiones.

No dudó en llamar la atención a los suyos de manera vehemente, hacer correcciones e incluso advertir sobre un exjugador taronja que estaba haciendo mucho daño en esos momentos. "¡No me jodáis! ¡Hlinason corriendo!, ¡No me jodáis! ¡Un mate!", fueron algunos de los gritos que se pudieron escuchar hacia los suyos.

Pero no los únicos. "¡Rebote ofensivo otra p**** vez! ¡Me c**** en Dios!" fue otra de las más alocuentes antes de estampar, visiblemente enfadado, la pizarra en el suelo. En este vídeo, cortesía de ACB, podemos verlo todo junto con lo mejor del resto de la jornada en los banquillos: