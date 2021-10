Ha sido el último fichaje en ser presentado en el que, muy probablemente, era el acto más esperado por Valencia Basket. No en vano, es la señal inequívoca de que ya está totalmente recuperado de la lesión en el tobillo izquierdo que, hasta hace pocos días, le había impedido incluso ejercitarse a las órdenes de Joan Peñarroya.

«Debido a la mala suerte he tenido que conocer a los servicios médicos. Se han portado muy bien conmigo, han hecho un gran trabajo, con el esfuerzo de todos y las horas que hemos metido hemos podido recuperar esa lesión antes de plazo», aseguró Xabier López-Arostegui en su presentación ya por fin como nuevo jugador ‘taronja’.

El alero vasco explicó que lo sucedido en Tokio fue «una recaída» aunque «no sabía la magnitud». «Fue un poco duro al principio porque tenía ganas de empezar bien, de demostrar porque había venido a València, y ha sido mala pata», prosiguió el vasco, que ha firmado por las próximas cuatro temporadas. En el acto, que tuvo lugar en L'Alqueria del Basket y estuvo patrocinado por Pinturas Isaval, estuvo arropado por gente del club como Paco Raga, Chechu Mulero, Víctor Luengo o Merche Añón, entre otros.

«Estamos deseando verte defender nuestros colores en la pista, y más con un 80% de aforo, donde podrás conocer a tu nueva afición. Si le das todo lo que tienes La Fonteta te lo devolverá con creces», le animó Raga, consciente de que ante el Real Madrid debutará un jugador «un gran margen de crecimiento y una ambición que es lo que necesitamos ahora».

Palabras que ratificó el propio protagonista cuando explicó que el motivo principal de haber firmado por los ‘taronja había sido el hecho de que este club «siempre ha apostado por el jugador español. Era un buen sitio para crecer de la mano del club. Me plantearon proyecto ambicioso y en el que yo iba a ser pieza importante de cara al futuro. Creo que aquí tengo margen de mejora», indicó López-Arostegui, que confesó sentirse «muy feliz de estar aquí -en su presentación- después de mes y medio viviendo ya en Valencia. Ahora más aún tras conocer a todos desde dentro y con muchas ganas crecer». «Sé que he venido a un gran club, con grandes ambiciones, y por eso también he querido venir. Estoy muy ilusionado y seguro de que será un buen año, con muchos éxitos», subrayó.

También habló, como no podía ser de otra manera, de su posible estreno este domingo ante el Real Madrid. «Estoy con muchas ganas. Hemos tenido mala suerte con las lesiones en este inicio, pero poco a poco vamos recuperando jugadores y formando la plantilla competitiva que somos. El Real Madrid también es un equipo muy competitivo, pero lo afronto con mucha ilusión. Además, La Fonteta seguro que nos da un empujón. El objetivo es intentar competir contra rivales grandes, que es donde queremos estar», analizó el de Getxo, que por ahora está tranquilo y sin «nervios» de cara ala cita.

«Llevo casi dos meses esperando este momento, el de poder entrenar con el grupo. El Real Madrid es un equipo de los grandes y espero estar al máximo, preparado para ayudar al equipo los minutos que tenga para dar lo máximo», explicó el fichaje ‘taronja’, que quiere poder disfrutar ya desde dentro de una atmósfera en La Fonteta «que sólo he podido vivir desde la banda. Seguro que vamos a disfrutar de grandes tardes, y por qué no hacerlo ya este domingo ante el Real Madrid».

Dura competencia

Preguntado sobre la competencia que tendrá en el puesto de ‘tres’ con hombres como Josep Puerto -al margen de Víctor Claver-, asume que viene «a un club importante, grande, con buenos jugadores. Aunque Puerto no estuviera, todos van a disputarse los minutos, nadie los tiene regalados y eso es lo bueno, lo que nos hará mejores como equipo».