Valencia Basket vuelve con ímpetu a la competición oficial tras semana y media de parón con una cómoda victoria ante Embutidos Pajariel Bembibre en la cuarta jornada de la Liga Endesa. El conjunto taronja puso tierra de por medio desde el primer cuarto haciendo gala de un gran acierto en tiros de dos y un juego muy coral, con todas las jugadoras que salieron a pista aportado en ataque y cuatro de ellas terminando el partido por encima de los diez puntos.

Las mejores fueron Ángela Salvadores, con 16 puntos y 18 de valoración; Raquel Carrera, con 12 puntos, seis rebotes, dos asistencias y otros 18 de valoración, y Marie Gülich, con 12 puntos, cinco rebotes, una asistencia, un tapón y 16 de valoración. La magnífica actuación colectiva del equipo le ha permitido ponerse con un contundente balance de 3/0 en la Liga, terceras en la tabla, pero con un partido aplazado por jugarse, el del 5 de noviembre frente a Perfumerías Avenida de Salamanca. Ahora las pupilas de Rubén Burgos miran hacia el estreno en la EuroCup la próxima semana frente al Kangoeroes Basket Mechelen en Bélgica.

El conjunto taronja saltó a la pista en tierras leonesas con Cristina Ouviña, Lorena Segura, Ángela Salvadores, Laura Gil y Marie Gülich. Un quinteto que comenzó el partido errático y con problemas en el movimiento del balón. Tuvieron que pasar más de dos minutos para que Gülich abriera la lata. El equipo local se encontraba cómodo en la pista con el acierto de Melgoza, pero pronto las canastas dejarían de entrarles. Las de Burgos aprovecharon entonces un parcial de 0-9, cortado por N’Diaye desde el triple. Carrera elevó a 10 puntos la máxima hasta el momento.

Valencia Basket siguió aumentando la renta en el segundo cuarto corriendo y compartiendo el balón mejor aún que en los primeros diez minutos. Bembibre estaba metido en el partido, aunque la falta de efectividad en el aro le seguía pasándole factura. Trahan-Davis alargó la distancia hasta los 16 puntos, lo que suponía doblar en el marcador a las leonesas. Con un parcial de 12-0 de un Valencia Basket que no bajaba el ritmo, la renta llegaba hasta los 26 puntos. Infalibles las de Burgos dentro de la zona. Casi un 81 % en tiros de dos y solo tres intentos de triple. Lacorzana finalizaba el cuarto con un 2+1 que reducía levemente la diferencia (23-46).

La vuelta a pista, tras el paso por los vestuarios, se asemejó en gran medida al inicio de partido. Tras más de dos minutos de cuarto, Anna Gómez reencontraba al equipo con el primer triple taronja del partido. Balance de 4-13 y Salvadores colocaba la ventaja en 34 puntos. Valencia Basket seguía presionando y corriendo el campo como al principio del partido, pero N’Diaye frenaba el parcial y cambiaba la dinámica del partido. 7-0 de Bembibre culminado por Jakovina reducía a 27. A continuación, se sucedieron momentos de juego rápido por parte de ambos equipos con un intercambio de canastas que favorecía a las taronja. El conjunto de Pepe Vázquez se sentía con confianza ante un rival que había bajado una marcha en defensa y el tercer cuarto acabó con 25 puntos de distancia.

El equipo valenciano tenía el partido encarrilado. Enfrente, Embutidos Pajariel tiraba de orgullo. Rubén Burgos, pese a todo, seguía buscando que el equipo diera un paso más, no se relajara y no cometiera errores. Tras varias canastas fáciles de las de El Bierzo, el técnico taronja paró el partido. En este momento, Queralt Casas se retiraba de la pista tras un golpe recibido en una falta y ya no volvía a la pista. El conjunto local seguía tratando de recortar al máximo, pero las distancias siempre se mantenían rondando los 25 puntos. Melgoza se estaba echando a las espaldas a su equipo, pero Valencia Basket siempre replicaba y cerró la victoria por 30 puntos.

Ficha técnica:

Lugar: Bembibre (León, Castilla y León) Pabellón: Bembibre Arena Árbitro: Asunción Langa de Martín, Juan Miguel Carpallo y Aitor Gómez Hernández.

EP Bembibre: Melgoza (14), Ana Palma (6), Laura Méndez (4), Kalin (4) y Lass (7) -cinco inicial-, Lacorzana (5), Arfinengo, López, Jakovina (11) y N’Diaye (10).

Valencia Basket: Ouviña (6), Segura (2), Salvadores (16), Laura Gil (12) y Gülich (12) -cinco inicial-, Anna Gómez (6), Casas (7), Romero (8), Carrera (12) y Trahan-Davis (10).