El entrenador del Valencia Basket, Joan Peñarroya, admitió tras la derrota sufrida este domingo ante el Real Madrid que le habría gustado que su equipo hubiera estado "un poco más duro mentalmente".

"Me hubiera gustado que nos hubiéramos creído que teníamos más opciones. Esto que nos está pasando lo debemos llevar a la parte positiva para ser más duros, es un trabajo que tenemos que hacer. En el último cuarto no hemos estado al nivel mental que nos hubiera gustado, aunque no nos hubiera llevado a ganar", señaló en la rueda de prensa.

"Estamos construyendo, en un futuro vamos a estar mucho mejor, pero la competición no se ha parado, sigue y tenemos que competir y podemos competir mejor", añadió Peñarroya, que confirmó que Bojan Dubljevic sufrió un esguince en el tobillo izquierdo.

"Estamos construyendo, en un futuro vamos a estar mucho mejor, pero la competición no se ha parado, sigue y tenemos que competir y podemos competir mejor" Joan Peñarroya - Entrenador Valencia Basket

El técnico dijo que no aguantaron "los 40 minutos" y añadió que tenían claro "que era un partido de 40 minutos".

"Nuestra segunda parte ha estado lejos de poder competir para un rival como el Madrid, que ha venido con todo el respeto y todas sus armas. En los dos primeros cuartos hemos estado bastante bien y la lástima han sido las situaciones de carrera en la que les hemos dejado anotar", señaló.

Peñarroya admitió el daño que les hicieron Thomas Heurtel y Rudy Fernández en el tercer cuarto tras no haber jugado en los dos primeros y destacó el acierto que tuvo su rival desde la línea de triple. "Hay que felicitarle porque ha sido mejor", resumió.