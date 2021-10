El entrenador taronja, Joan Peñarroya, aseguró estar "muy contento" por haber logrado el triunfo en la primera jornada de la Eurocopa ante el Promitheas Patras pero admitió que "el intercambio de canastas" que fue el duelo durante muchos minutos es algo que deben "evitar".

"Lo más importante es la victoria, la primera en la Fonteta. Nos quedamos sobre todo con eso. Jugar en Europa los primeros partidos siempre es complicado y es verdad que seguramente podríamos haber estado mejor en algunas situaciones defensivas en las que hemos estado algo blandos. En líneas generales un partido correcto y contentos por conseguir la primera victoria", señaló el preparados del Valencia Basket.

"Veníamos de no ganar en la Fonteta y el equipo tenía ganas y después no deja de ser el primer partido y empezar con buen pie es importante aunque no sea definitivo ni hubiera sido catastrófico perder", añadió.

Peñarroya, que agradeció la "vital" contribución de los jugadores del filial ante la plaga de lesiones que arrastran desde la pretemporada, bromeó con el cambio que realizó a Louis Labeyrie al minuto y medio de comenzar y con el hecho de que acabara como el jugador más valorado del equipo. "Igual lo tengo que hacer cada día para que haga el partido. No ha estado afortunado en ese minuto y medio y no pasa nada. No pasa nada, vas al banquillo, coges aire y vuelves a jugar. Ha hecho un 'reset' y ha vuelto", comentó.

Por su parte, el entrenador del Promitheas Patras, el español Luis Casimiro lamentó que les faltó "agresividad" defensiva en la primera parte y explicó que le hubiera gustado por el "el listón físico más alto" durante todo el encuentro.

"Creo que la primera parte, jugamos muy bien en ataque pero no tanto en defensa. En la segunda hemos mejorado mucho en defensa, más agresivos y controlamos el rebote. Jugamos muy bien el tercer cuarto, competimos bien pero en los últimos minutos de ese tercer cuarto perdimos el control del rebote defensivo y el Valencia nos castigó", concluyó.