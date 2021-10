La final de la SuperCup Women ya está aquí. Dos días después de la segunda jornada de la Eurocup, el Valencia Basket se enfrenta al mejor equipo continental para luchar por un título. en las horas previas, el técnico Rubén Burgos valora cómo lo afronta el conjunto taronja.

El técnico asegura que “el equipo llega con mucha ilusión y consciente de que en este inicio de temporada estamos todavía en octubre y ya ha habido momentos deportivos importantes y motivantes. Desde la Supercopa, pasando por la previa de Euroliga como por la exigencia de las dos competiciones tanto EuroCup como Liga española".

"Ahora llega este momento puntual de jugarnos un título en casa, frente a nuestro público, es una muy buena oportunidad y un reto supermotivamente frente a uno de los mejores equipos al que nos podríamos enfrentar y que podríamos ver aquí en la Fonteta. El equipo llega con la preparación adecuada, con ilusión, con ganas, con salud y deseando ponerlo todo frente a nuestro público”, continuó el preparador de Ribarroja.

De la victoria por 50 puntos ante Basket Namur Capitale, Burgos opina que “forma parte del proceso y la idea ayer era que pudiéramos repartir esfuerzos, responsabilidades y probar también algunas cosas, más bien en aspectos ofensivos, aunque las circunstancias y las características de los rivales son muy diferentes. La mejor noticia son las sensaciones individuales y colectivas, que no ha habido sobrecargas ni molestias físicas después de los 40 minutos y hoy ya trabajaremos focalizando en el rival inmediato que es Ekaterimburgo”.

Bajas en el UMMC Ekaterimburgo

Conscientes de que las rusas llegan con bajas, no dejan de seguir teniendo la mejor plantilla de Europa. El entrenador del Valencia Basket destaca que “de sus jugadoras WNBA han llegado alguna, otras aún no, no le faltan todas pero está claro que su potencial al 100% no lo tiene. Te diría que al 80% o 85%".

"Lo que estoy viendo hasta ahora que están haciendo con la gestión de equipo es alargar los minutos de las superestrellas que tienen como Torrens, Meeseemann, Vadeeva, Jonquel Jones desde ayer, Bentley en la posición de base, Shilova, la tiradora. Van acumulando más minutos de los habituales y lo que tenemos que hacer es desgastarlas porque la plantilla es espectacular", insistió el entrenador valenciano.

"Y no solo la plantilla, tienen continuidad las últimas temporadas y juegan como equipo. Es mérito del cuerpo técnico, que han conformado de un roster espectacular, un equipo con hambre, que quiere ganarlo todo y que transmite en la pista que siempre quiere un poquito más. Si no son tan peligrosas como con todo el roster, prácticamente igual”, concluyó Rubén Burgos.