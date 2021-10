La afición de la Fonteta disfruta, a más no poder, con su equipo, el equipo de las nuevas supercampeonas de Europa después de vencer contra pronóstico al UMMC Ekaterimburgo (75-68) en la final de la SuperCup Women. El Valencia Basket compitió de poder a poder frente al poder económico del club ruso, que con un presupuesto de diez millones de euros, a golpe de talonario, reúne a muchas de las mejores baloncestistas del mundo. Entre ellas, a la MVP de la WNBA, Jonquel Jones. El antídoto ‘taronja’, la fuerza del grupo, restó brillo a las estrellas del conjunto ruso. Gracias al juego coral de una plantilla también magnífica, las valencianas lideraron en todo momento el partido para sumar un nuevo título a la colección. Tras la EuroCup y la Supercopa de España, el extraordinario año 2021 prosigue con el cetro europeo.

Las jugadoras entrenadas por Rubén Burgos mostraron rápidamente que no estaban dispuestas a ser una presa fácil del triple campeón de la Euroliga. No quisieron ser una simple comparsa, y no lo fueron nunca. El choque comenzó con un intercambio de canastas en el que se vio la calidad de jugadoras como la citada Jonquel Jones o la escolta Alex Bentley, que encestaban con una facilidad sorprendente. Sin embargo, cuando se quitó los temores de encima, el Valencia se puso las pilas en defensa y no tardó en marcar el ritmo del partido. De principio a fin.

Los más de 3800 espectadores que alentaron en todo momento al equipo en la Fonteta se frotaban los ojos al final del final de cada cuarto. Las valencianas lideraron los tres primeros parciales y empataron el último sobreponiéndose a cada momento de dificultad en la final (20-18, 20-16, 18-17 y 17-17). Una exhibición de regularidad contra el mejor equipo de Europa. Una triunfo épico basado en la defensa y en la participación coral de un EQUIPO con mayúsculas.

Las máximas anotadoras del equipo valenciano han sido Rebecca Allen (18 puntos) y una sensacional Raquel Carrera (14), con solo 19 años.

Enhorabuena, Valencia Basket.