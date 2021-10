Oportunidad histórica la que afronta esta noche el equipo femenino del Valencia Basket delante de su afición. El equipo dirigido por Rubén Burgos tiene ante sí la ocasión de sumar a su recientemente estrenado palmarés un tercer título. De esta manera, a la Eurocup Women del curso pasado y a la Supercopa LF Endesa de esta campaña, puede añadirle un nuevo entorchado, en este caso continental, con la Supercup Women. De conseguirlo, además, sería la primera vez que lo hace en La Fonteta ante sus incondicionales. «Llega este momento puntual de jugarnos un título en casa, frente a nuestro público, es una muy buena oportunidad y un reto supermotivamente frente a uno de los mejores equipos al que nos podríamos enfrentar y que podríamos ver aquí en La Fonteta», aseguró Burgos. Y es que la ayuda de la afición se antoja como una de las grandes claves para poder competir y contrarrestar las muchas armas de las que dispone el potente UMMC Ekaterimburgo.

No en vano, se trata del actual campeón de la Euroliga Femenina y cuenta con una plantilla repleta de estrellas. Entre ellas la internacional española Alba Torrens, y el nuevo seleccionador nacional Miguel Méndez. «Tienen un equipo de ‘All Star’ pero por supuesto que tenemos opciones. Además, sería muy malo entrar al partido pensando que no es así», aseguró a Efe Rebecca Allen. «Son un gran equipo con grandísimas jugadoras pero también nosotras lo somos y si jugamos juntas tenemos posibilidades de ganar», prosiguió la alero australiana, con la que las taronja han ganado los tres encuentros que han disputado desde que se reincorporó al equipo procedente de la WNBA.

En su cabeza no hay otra idea que ganar este viernes el cuarto ante un rival que, aún contando con el mejor roster de Europa, llega a esta cita con bajas significativas. Bajas que a buen seguro aumentan las opciones taronja en el encuentro. «De sus jugadoras de la WNBA ha llegado alguna, otras aún no, no le faltan todas pero está claro que su potencial al 100% no lo tiene. Te diría que al 80% o 85%» admitió Rubén Burgos, que ve como debido a este motivo están alargando «los minutos de las superestrellas que tienen como Torrens, Meeseemann, Vadeeva, Jonquel Jones, Bentley en la posición de base, Shilova, la tiradora. Van acumulando más minutos de los habituales y lo que tenemos que hacer es desgastarlas porque la plantilla es espectacular». Este puede ser otro factor importante ya que el cuadro local podrá disponer de las doce jugadoras que el miércoles se enfrentaron al Namur Capitale en la Eurocup, incluyendo a la canterana Claudia Contell.

No así su rival, que no podrá contar con Allie Quigley y Courtney Vandersloot, campeonas de la WNBA con Chicago Sky el pasado 17 octubre y que no llegarán a tiempo. Tampoco estará Breanna Stewart, que la semana pasada fue operada del tendón de Aquiles de su pierna izquierda, ni con Maryia Papova por unas leves molestias. Si que estará, por contra, Brittney Griner, subcampeona de la WNBA con Phoenix Mercury y que llega directa desde EE.UU. para disputar esta final. «Tienen continuidad en las últimas temporadas y juegan como equipo. Es mérito del cuerpo técnico, que ha conformado un roster espectacular, un equipo con hambre, que quiere ganarlo todo y que transmite en la pista que siempre quiere un poquito más. Si no son tan peligrosas como con todo el roster, prácticamente igual», subrayó Burgos al respecto de esas ausencias en el equipo ruso.

No obstante, lo cierto es que el respeto es mutuo en ambos equipos. «El Valencia Basket es realmente un gran equipo, tiene jugadoras con mucho talento que, además, son grandes competidoras. Sabemos que tendremos que poner nuestro mejor baloncesto en la cancha si queremos tener la oportunidad de llevarnos el título», destacó Alba Torrens en declaraciones recogidas por la FIBA.

La caldera ‘taronja’

La Fonteta es una fortaleza para el Valencia Basket en competición europea. De 21 partidos en total disputados en torneos continentales, once de ellos han sido en casa. La temporada pasada, tanto la fase de grupos como los octavos y los cuartos de final -todos a un partido- se disputaron en formato burbuja en La Fonteta. Lo mejor es que el conjunto de Rubén Burgos salió victorioso en esos once enfrentamientos.