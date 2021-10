El entrenador del Valencia Basket, Joan Peñarroya ha comparecido este lunes ante los medios de comunicación para analizar el encuentro del próximo miércoles 27 de octubre en la cancha del Buducnost Voli Podgorica, correspondeinte a la Eurocup. "Es uno d elos rivales más destacados de la competición como ha demostrado en las últimas ediciones. Es un equipo con jugadores importantes, expertos, que suelen sacar ventaja de su conocimiento del juego y de su calidad", resaltó el técnico catalán, quien reiteró que "Montenegro siempre es un desplazamiento difícil, es una cancha complicada , un rival de los llamados a ser fuertes. Nosotros vamos con la ilusión de hacer un buen partido".La cancha del Buducnost destaca también por la presión que ejerce su afición, algo que lejos de amedrentar al técnico, le motiva aún más: "Ojalá esté lleno el campo, lo que queremos son canchas llenas con ambiente y si es un ambiente caliente como suele pasar en estos países, tampoco viene mal. Nos sirve para curtirnos".

Una jornada más, la enfermería será el principal quebradero de cabeza para Joan Peñarroya que pierde para el partido del miércoles a Sam Van Rossom. El base belga sufre una lesión en la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda y no viajará a Montenegro: "No se trata de una recaída de su anterior lesión, ya que ahora es en la otra pierna. Es poca cosa y esperemos que pronto esté de nuevo listo para jugar".

La noticia positiva es que tanto Bojan Dubjlevic como Klemen Prepelic se incorporaron ayer a los entrenamientos con el resto de la plantilla aunque aún es pronto para saber si podrán jugar ante el Buducnost: "Bojan va a viajar a Podgorica. Vamos a ver cómo responde su tobillo de aquí al miércoles y veremos si puede jugar". También dudosa es la participación de Klemen Prepelic, un jugador, que como recordó Peñarroya, apenas ha podido entrar en el trabajo de grupo esta temporada: "Jugó el 7 de agosto el último partido con Eslovenia, luego jugó con nosotros un partido de Supercopa después de haber enternado cuatro o cinco días. En definitiva, en dos meses y medio, apenas ha entrenado unos siete días con el equipo".

Los que en principio estarán ya al cien por cien son los tres jugadores que la semana pasada se veían afectados por un virus estomacal: Jaime Pradilla, Josep Puerto y Louis Labeyrie: "ya están recuperados de ese episodio y no han vuelto a tener problemas. Alguno del cuerpo técnico ha pasado un fin de semana complicado pero la plantilla está bien".

Sobre las claves para volver victoriosos de Montenegro, Peñarroya comentó: "Son un equipo con mucha experiecia que sabe agarrarse bien a los partidos, llevar el ritmo. Esperan su momento para intentar coger una ventaja y alargarla hasta el final del encuentro".

De momento, Peñarroya elude hacer elucubraciones sobre el desarrollo del grupo de la Eurocup o especular sobre resultados: "Mi única preocupación es ganar el miércoles, hasta que no lleguemos al final de la liguilla no podemos hacer números. Tenemos que intentar mejorar cada día y ganar el máximo número posible de partidos. No miramos lo que hacen los rivales".

Ante la constante sucesión de bajas en la plantilla, Peñarroya ha tenido que echar mano de la cantera, algo, que ya avisaba hace semanas, no puede considerarse una solución defintiva. Aunque resalta que "en este mes y medio no he cambiado mi visión al respecto", sí señaló como muy positivo actuaciones como la protagonizada por Millán Jiménez, que el sábado en la pista del MoraBanc Andorra jugó 28 minutos, anotó 10 puntos y recuperó cinco balones: "Es un tema complicado. Estoy súper contento de que Millán hiciera el partido que hizo pero no podemos cometer el error de pensar que ya tenemos un jugador porque no es así de fácil".