El Valencia Basket afrontará este miércoles su primer encuentro como visitante de la Eurocup en la pista del KK Buducnost VOLI Podgorica, un equipo que se construye sobre la columna vertebral que forman el exterior estadounidense Justin Cobbs y varios jugadores con pasado reciente en la Euroliga.

Cobbs, ya con nacionalidad montenegrina, vive su tercera campaña en el equipo y es su principal referencia anotadora. En su debut en la Eurocup esta campaña anotó 18 en el triunfo en la pista del Ratiopharm Ulm y este fin de semana sumó 23 en la victoria en la cancha del Cedevita Olimpija Liubliana en la ABA League.

Junto a él destaca la presencia de Vladimir Micov, el veterano jugador serbio que ha pasado por equipos como CSKA de Moscú, Galatasaray o el AX Milán, en el que jugó las últimas cuatro campañas y con el que se midió al Valencia en la Euroliga en las últimas dos campañas.

La pasada campaña, por ejemplo, anotó 12 puntos en La Fonteta, y sumó 14 en la semifinal de la Final Four en la que el equipo italiano cayó en el último momento ante el Barcelona.

Micov aporta experiencia al máximo nivel, como también la tienen DJ Seeley, ex del Manresa, Gran Canaria y del Zaragoza pero también del Bayern de Múnich la pasada campaña; Jacob Wiley, ex del Gran Canaria y del Panathinaikos; Marko Jagodic-Kuridza, ex del Estrella Roja en las últimas dos campañas y Willie Reed, ex del Olympiacos y con más de cien partidos en la NBA.

Al frente del equipo, vuelve a estar, tras un frustrante paso por el Estudiantes, Aleksandar Dzikic, que ya le condujo en 2018 a la conquista del que hasta ahora es el único título de la ABA en su palmarés.