Nuevo reto el que tiene por delante el Valencia Basket, que disputa su primer encuentro como visitante en la Eurocup. Los taronja visitan la pista del KK Buducnost VOLI con el objetivo de sumar su segunda victoria en el torneo continental y continuar maximizando sus recursos para prolongar la buena racha de resultados de estos últimos días. El equipo de Joan Peñarroya acumula tres victorias en los últimos tres encuentros -ante Burgos y Andorra en la Liga Endesa, y frente al Promitheas Patras en Europa-, y está demostrando en este inicio de temporada una enorme capacidad para sobreponerse a las adversidades.

Adversidades en forma de lesiones que también van a condicionar el choque en Podgorica, pero en el que el técnico de Terrassa podría coger algo de oxígeno al contar con dos refuerzos extra. En este sentido, y aunque seguirá sin poder disponer de Víctor Claver y Mike Tobey, además de la baja más reciente de Sam Van Rossom por un problema en la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda, hay dos jugadores muy importantes que han viajado con el grupo. Se trata de Bojan Dubljevic y Klemen Prepelic, que parecen haber superado ya sus lesiones de tobillo.

Ambos se vienen ejercitando desde el lunes con el resto del grupo y, aunque habrá que evaluar su evolución hasta el último momento, todo apunta a que, en mayor o menor medida, podrán participar en el partido. Sobre todo Dubljevic, que sufrió un esguince de grado 2 hace apenas dos semanas en el encuentro ante el Real Madrid y sólo se ha perdido tres partidos. Además, el de esta tarde será un partido muy especial para él pues regresa por primera vez a Moraca apara medirse al equipo en el que militó del 2010 al 2012, justo antes de fichar por el Valencia Basket. "De momento es un poco raro jugar aquí como rival, veremos en el partido, que es muy importante para nosotros. Ellos son uno de los favoritos y su pista es muy difícil, pero estamos preparados. Además, es bueno que podamos jugar ya después de las lesiones, espero un buen partido y que ganemos".

Algo más complicado es el caso de Prepelic porque se unió tarde a la pretemporada tras disputar los Juegos Olímpicos, se lesionó la articulación izquierda al poco de empezar a ejercitarse y, aunque llegó a jugar la semifinal de la Supercopa, recayó de la lesión poco después. "Jugó el 7 de agosto el último partido con Eslovenia, luego jugó con nosotros un partido de Supercopa después de haber entrenado cuatro o cinco días. En definitiva, en dos meses y medio, apenas ha entrenado unos siete días con el equipo", explicó Peñarroya.

No obstante, la mera presencia en la pista de ambos ya supondría un respiro para una plantilla que, más allá de la ayuda de los jugadores de L’Alqueria del Basket, viene acumulando muchos minutos en estas semanas. Y más teniendo en cuenta que enfrente habrá un equipo al que hay que respetar mucho y que cuenta con varios jugadores con pasado reciente en la Euroliga.

El rival

Sobre ellos precisamente se construye una columna vertebral que lidera el exterior estadounidense Justin Cobbs. Tras obtener la nacionalidad montenegrina, vive su tercera campaña en el equipo y es la gran referencia anotadora. En el debut en la Eurocup sumó 18 puntos en el triunfo en la pista del Ratiopharm Ulm y el pasado fin de semana sumó 23 en la victoria en la cancha del Cedevita Olimpija Liubliana en la ABA League.

Junto a él destaca la presencia de Vladimir Micov, veterano jugador serbio que ha pasado por el CSKA Moscú, Galatasaray o Milán. La pasada campaña, por ejemplo, anotó 12 puntos en La Fonteta, y sumó 14 en la semifinal de la Final Four en la que el equipo italiano cayó ante el Barcelona. Micov aporta experiencia al máximo nivel, como también la tienen DJ Seeley, ex del Manresa, Gran Canaria y del Zaragoza pero también del Bayern de Múnich la pasada campaña; Jacob Wiley, ex del Gran Canaria y del Panathinaikos; el potente alero Marko Jagodic-Kuridza, ex del Estrella Roja en las últimas dos campañas y Willie Reed, ex del Olympiacos y con más de cien partidos en la NBA, aunque no jugará al viajar a EEUU para asistir al nacimiento de su hijo.