El entrenador de Valencia Basket, Joan Peñarroya, alerta al equipo de que deberá tener altos los niveles de "concentración" para ganar al colista de la Liga Endesa, el Betis, el próximo domingo en La Fonteta (12:30 h, Movistar Deportes). Además, el entrenador ha valorado el "golpe" que significa una nueva lesión en el equipo, en este caso, la de Nenad Dimitrijevic en Montenegro. El base macedonio estará seis semanas fuera de las pistas a causa de una rotura muscular.

Por otro lado, Peñarroya ha admitido que se equivocó el miércoles queriendo ir a hablar a la desesperada con los árbitros tras la falta no señalada a Bojan Dubljevic en los últimos instantes del partido de EuroCup frente al Buducnost, aunque la seguridad lo frenó con "malas formas".

Esta es la rueda de prensa íntegra del entrenador de Valencia Basket en la previa del partido frente al Betis.

-Análisis del partido del domingo y el rival

Mal haríamos si miramos a la clasificación, donde son los últimos, es evidente que llevan seis derrotas consecutivas, pero han mejorado las prestaciones en los dos últimos partidos contra Barcelona y Obradoiro, especialmente, en este último que estuvieron empatados hasta el final y con opciones. El Betis tiene un gran entrenador y buenos jugadores, que vienen de otras ligas, con anotación y desequilibrio en el uno contra uno Entre el nivel del rival y nuestras circunstancias, vamos a necesitar estar a un gran nivel de concentración para llevarnos la victoria.

-¿Qué es el mejor del Coosur Betis?

Tienen jugadores importantes en todas las posiciones, aunque no han tenido regularidad. En el poste tienen un referente como Todorovic, que genera mucho y ayuda a dar soluciones. Cuentan con jugadores calidad para desequilibrar desde la línea exterior y en el uno contra uno. Son un equipo bastante mejor de lo que dice la clasificación.

-Valoración tras la lesión de Nenad Dimitrijevic

Las sensaciones no son buenas, está claro. Cuando recibes tantos golpes, aunque no quieras mentalmente afecta un poco. Hemos de seguir, el equipo está siendo y competitivo, maduro. Estaremos unas cuentas semanas sin Neno. Recuperamos ya a Dubi y Prepelic, con lo que hay tenemos que competir y ganar los partidos.

-¿Cómo ve el crecimiento del equipo entre tanta adversidad en forma de lesión?

Durante la temporada siempre hay contextos de adversidad, esperemos que este se limite al inicio. El equipo no mira quién está o no, no mira al rival. A partir de ahí podemos, debemos y vamos a mejorar las prestaciones a ambos lados de la pista. Pero me quedo que en estos diez primeros partidos oficiales, a excepción del de la Supercopa, el equipo ha estado muy competitivo.

-¿Cuál es el estado físico de Sam Van Rossom, podrá llegar al partido?

Van Rossom será duda hasta el final, los plazos están muy justos. No es que queramos curarnos en saludo, pero sí que esté tranquilo. Esperaremos hasta el final.

-Desde el club ha trascendido que las formas de la seguridad en el pabellón de Podgorica no fue adecuada.

Yo no tengo que ir a hablar con los árbitros, se fueron rápidos y quería hablar con ellos. La seguridad no lo permitió, de malas formas. Yo seguramente me equivoco, aunque estoy en mi derecho de querer hablar con los árbitros, pero no me lo permitieron.